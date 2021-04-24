Обучение за границей может стать удивительно полезным опытом. Люди, которые учатся далеко от дома, умеют хорошо адаптироваться к новым условиям, развивают стрессоустойчивость, познают другие культуры. Таким людям легче добиться успеха. Подтверждают это мнение биографические сведения о мировых знаменитостей.

Немало звезд, которых мы привыкли видеть в фильмах, сериалах или телевизионных сюжетах, получали образование за рубежом. Приводим несколько ярких примеров.

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Звезды, которые получили образование за рубежом

В списке присутствуют актеры, писательница, модельер и даже бывший президент США. Навыки, которые они получили во время обучения за рубежом, до сих пор помогают им в повседневной жизни.

Брэдли Купер

Актер и продюсер Брэдли Купер свободно владеет французским. Во время пресс тура для фильма "Мальчишник 2: из Вегаса в Бангкок" он дал интервью полностью на французском языке, что удивило многих. Все благодаря тому, что в юности Брэдли Купер учился по обмену в городе Экс-ан-Прованс на юге Франции . Там он и усовершенствовал знания иностранного языка.

Брэдли Купер / Фото GettyImages

Эмма Уотсон

Эмма Уотсон похожа на свою героиню Гермиону из фильма "Гарри Поттер", ведь она так же жаждет знаний. Актриса 18 месяцев изучала английскую литературу в Браунском университете в Род-Айленде . Это было до ее обучение в Оксфордском университете в Англии.

Эмма Уотсон / Фото GettyImages

Барак Обама

В детстве бывший президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама прожил 3 года со своей матерью и отчимом в Джакарте, что в Индонезии . Там он изучал индонезийский язык, историю, математику и другие предметы.

Во взрослом возрасте он вернулся на Гавайи (место своего рождения), чтобы учиться, а потом переехал в Нью-Йорк для продолжения учебы в университете.

Как следствие, Барак Обама стал "лидером свободного мира", доказав, что путешествия и различное образование играют не последние роли в достижении успеха.

Барак Обама / Фото GettyImages

Джоан Роулинг

Автор культовых книг о Гарри Поттере училась во Франции от своего Эксетерского университета . Затем в начале 90-х она переехала в Португалию , где три года преподавала английский язык. Там зародился сюжет книги "Гарри Поттер и философский камень".

Джоан Роулинг / Фото GettyImages

Мэттью Мак-Конагей

Знаменитый актер, обладатель множества престижных наград, среди которых "Золотой глобус" и "Оскар", провел целый год в Новом Южном Уэльсе, что в Австралии . Там он обучался от Техасского университета.

Мэттью Мак-Конагей / Фото GettyImages

Вера Вонг

Американская модельер родом из Нью-Йорка. Но она изучала историю искусств в университете Сорбонна в Париже , где и увлеклась французской модой. Только после того, как Вера Вонг завершила свою деятельность в должности старшего редактора моды в журнале Vogue, она смогла реализовать свою истинную страсть и заняться дизайном одежды, в частности созданием потрясающих свадебных платьев.