Знадобиться лише 3 секунди: один з великих аеропортів ЄС скоротить час контролю пасажирів

Аеропорт Схіпхол в Амстердамі, найбільший аеропорт Нідерландів, оголосив про скорочення часу, необхідного для проходження контролю безпеки пасажирів. Очікується, що новий процес займатиме лише 3 секунди, що зробить його більш зручним для мандрівників, які проходять через аеропорт.

Новітнє обладнання, придбане підприємством, проклало шлях до значних інновацій. Нещодавно Схіпхол модернізував усі 53 сканери, які використовуються для перевірки пасажирів на наявність небезпечних предметів.

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Схіпхол скоротить контроль пасажирів до 3 секунд

Нове обладнання лише за 3 секунди оцінює, чи є на пасажирі щось небезпечне.

При купівлі нових сканерів безпека та комфорт мандрівників та співробітників служби безпеки мали першочергове значення,

– заявили в аеропорту.

Також воно дозволяє скоротити кількість мандрівників, яких необхідно спрямовувати на детальніший огляд за участю співробітника безпеки.

Новий сканер для перевірки пасажирів в аеропорту Схіпхол / Фото аеропорт Схіпхол

Аеропорт Схіпхол оголосив про встановлення нових сканерів в очікуванні збільшення пасажиропотоку. Він готується до більш ніж 80 тисяч вильотів на день у пікові дні травневих свят.

Зауважимо, нещодавно аеропорт Схіпхол придбав найсучасніші сканери для ручної поклажі, що використовують технологію комп'ютерної томографії. Ці пристрої дозволяють пасажирам залишати свою електроніку у валізах, уникаючи необхідності окремого огляду. Крім того, аеропорт скасував суворі правила щодо перевезення рідин у літаках.

Аеропорт Таллінна зняв обмеження на перевезення рідин у літаку

Летовище Таллінна оголосив про зняття обмежень на перевезення рідин у салоні літака. Пасажирам тепер дозволено перевозити воду в тарі будь-якого розміру.

Нові правила стали можливими завдяки сканерам, які перевіряють ручну поклажу. У такий спосіб співробітники можуть побачити найдрібніші деталі багажу.