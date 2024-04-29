Новітнє обладнання, придбане підприємством, проклало шлях до значних інновацій. Нещодавно Схіпхол модернізував усі 53 сканери, які використовуються для перевірки пасажирів на наявність небезпечних предметів.

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Схіпхол скоротить контроль пасажирів до 3 секунд

Нове обладнання лише за 3 секунди оцінює, чи є на пасажирі щось небезпечне.

При купівлі нових сканерів безпека та комфорт мандрівників та співробітників служби безпеки мали першочергове значення,

– заявили в аеропорту.

Також воно дозволяє скоротити кількість мандрівників, яких необхідно спрямовувати на детальніший огляд за участю співробітника безпеки.

Новий сканер для перевірки пасажирів в аеропорту Схіпхол / Фото аеропорт Схіпхол

Аеропорт Схіпхол оголосив про встановлення нових сканерів в очікуванні збільшення пасажиропотоку. Він готується до більш ніж 80 тисяч вильотів на день у пікові дні травневих свят.

Зауважимо, нещодавно аеропорт Схіпхол придбав найсучасніші сканери для ручної поклажі, що використовують технологію комп'ютерної томографії. Ці пристрої дозволяють пасажирам залишати свою електроніку у валізах, уникаючи необхідності окремого огляду. Крім того, аеропорт скасував суворі правила щодо перевезення рідин у літаках.

Аеропорт Таллінна зняв обмеження на перевезення рідин у літаку

Летовище Таллінна оголосив про зняття обмежень на перевезення рідин у салоні літака. Пасажирам тепер дозволено перевозити воду в тарі будь-якого розміру.

Нові правила стали можливими завдяки сканерам, які перевіряють ручну поклажу. У такий спосіб співробітники можуть побачити найдрібніші деталі багажу.