Нові правила стали можливими завдяки сканерам, які перевіряють ручну поклажу. У такий спосіб співробітники можуть побачити найдрібніші деталі багажу.

Читайте також Телепорт з аеропорту: як пасажири опиняються у США ще до вильоту зі своєї країни

Аеропорт Таллінна зняв обмеження на перевезення рідин у літаку

У відповідь на заходи безпеки аеропорти по всьому світу запровадили обмеження на перевезення рідин у ручній поклажі. Пасажири зобов'язані залишати в ручній поклажі такі предмети, як пляшки з водою, шампуні, креми та парфуми, якщо об'єм упаковки перевищує 100 мілілітрів.

Так, аеропорт Таллінна нещодавно оголосив про зняття суворих обмежень на перевезення рідин у салоні літака. Ця значна зміна стала можливою завдяки встановленню нового обладнання в зоні контролю.

Сканери ручної поклажі на основі комп'ютерної томографії в аеропорту Таллінн / Фото аеропорт Таллінн

Зокрема, ручна поклажа тепер ретельно перевіряється перед входом до зони вильоту за допомогою новітніх американських сканерів 920CT від Rapiscan Systems. Ці надсучасні сканери, що використовують технологію комп'ютерної томографії, дають можливість співробітникам аеропорту перевіряти багаж з безпрецедентною точністю, дозволяючи виявляти навіть найдрібніші деталі.

Тепер дозволяється провозити до 2 літрів рідини в тарі будь-якого об'єму, якщо це не порушує розмірів ручної поклажі перевізника,

– йдеться у нових правилах.

Нещодавно в аеропортах було впроваджено нове обладнання, яке спростило процес перевірки техніки в аеропортах. Це нововведення дозволяє пасажирам тримати ноутбуки, фотоапарати та іншу електроніку у своїх сумках під час перевірки на безпеку, усуваючи необхідність в окремому огляді.

До слова, нові сканери для ручної поклажі були встановлені в аеропорту Вантаа в Гельсінкі та аеропорту Схіпхол в Амстердамі. У всіх інших європейських аеропортах пасажирам доведеться дотримуватись загальних правил провезення рідин у ручній поклажі – в упаковках до 100 мілілітрів.