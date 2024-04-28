Стюардеса виділила 3 найгірші місця в літаку та порадила пасажирам уникати їх. Крім того, вона розповіла про найкращі варіанти місць для максимального комфорту під час польотів економкласу.

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Три найгірші місця в літаку

На її думку, найгірший ряд при перельоті в економкласі – це той, що одразу за перегородкою. Перегородка – це найперший ряд в економкласі, з додатковим простором для ніг і стіною перед пасажирами замість інших крісел.

Зрозуміло, чому люди хочуть сидіти саме там, адже вони мають можливість витягнути ноги. Однак саме тут також дитячі колиски, тобто це місце в літаку, де ви, швидше за все, зіткнетеся з дитиною, що плаче,

– зазначила бортпровідниця.

Вона додала, що перевагою є те, що пасажирам на цих сидіннях запропонують їжу та напої раніше, ніж іншим на борту, однак їхній досвід все ще може бути порушений присутністю плачущих немовлят.

Стюардеса додала, що є й інші місця, які стануть поганим вибором, а саме передостанній ряд. Останній ряд теж не найкращим, проте коли ви там сидите, то можете спокійно відкинути крісло, не переймаючись за інших пасажирів.

Стюардеса назвала 3 найгірші місця в літаку / Фото Unsplash

Також стюардеса розповіла про середні місця у середньому ряду, яких слід завжди уникати, якщо виходить. За її словами, найкраще сидіти біля вікна та в проході, які є ідеальними для комфортного відпочинку. Натомість середнє сидіння не має ні того, ні іншого.