Президент Польщі підписав зміни до Закону про іноземців: що зміниться для українців

Президент Польщі Анджей Дуда підписав Закон про внесення змін до Закону про іноземців. Поправка адаптує польське законодавство до норм, що містяться в постановах Європейського Союзу, роблячи його більш прозорим.

Положення поширюється, зокрема, на: повернення іноземців, які нелегально проживають в ЄС, до країн походження. Крім того, це створить спрощену процедуру оформлення польських проїзних документів іноземцю.

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Що зміниться для українців в Польщі

Збільшення терміну заборони на в’їзд до країн Шенгену

Раніше заборонити в’їзд до Польщі й країн Шенгенської зони іноземцям могли на 5 років. Наразі термін збільшили до 10 років, якщо це необхідно з міркувань державної безпеки, захисту громадської безпеки та порядку або інтересів Республіки Польща.

Рішення щодо перебування іноземців — за головним комендантом Прикордонної служби

Якщо раніше питання щодо видачі та заміни посвідок на проживання з гуманітарних причин/дозволу на "допустиме перебування"/примусу іноземця до повернення розв’язував начальник Департаменту у справах іноземців, то тепер це буде робити головний комендант Прикордонної служби.

Зменшення терміну подання апеляції для оскарження рішень

Тепер у разі ухвалення рішення щодо видачі та заміни посвідки на проживання/дозволу на "допустиме перебування"/з гуманітарних причин/примусу іноземця до повернення, іноземець може оскаржити його у термін до 7 днів.

Навіть якщо іноземець встиг подати скаргу у суд, його можуть примусово депортувати у встановлений термін. Раніше рішення про депортацію ухвалювалося тільки після судового засідання.

Зменшення терміну негайного виїзду з Польщі

Якщо раніше іноземець отримував зобов’язання до негайного виїзду з Польщі, то мав залишити країну у термін від 15 до 30 днів. Наразі термін скоротили з 15 до 8 днів з моменту отримання рішення.