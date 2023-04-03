Положення поширюється, зокрема, на: повернення іноземців, які нелегально проживають в ЄС, до країн походження. Крім того, це створить спрощену процедуру оформлення польських проїзних документів іноземцю.
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Що зміниться для українців в Польщі
Збільшення терміну заборони на в’їзд до країн Шенгену
Раніше заборонити в’їзд до Польщі й країн Шенгенської зони іноземцям могли на 5 років. Наразі термін збільшили до 10 років, якщо це необхідно з міркувань державної безпеки, захисту громадської безпеки та порядку або інтересів Республіки Польща.
Рішення щодо перебування іноземців — за головним комендантом Прикордонної служби
Якщо раніше питання щодо видачі та заміни посвідок на проживання з гуманітарних причин/дозволу на "допустиме перебування"/примусу іноземця до повернення розв’язував начальник Департаменту у справах іноземців, то тепер це буде робити головний комендант Прикордонної служби.
Зменшення терміну подання апеляції для оскарження рішень
Тепер у разі ухвалення рішення щодо видачі та заміни посвідки на проживання/дозволу на "допустиме перебування"/з гуманітарних причин/примусу іноземця до повернення, іноземець може оскаржити його у термін до 7 днів.
Навіть якщо іноземець встиг подати скаргу у суд, його можуть примусово депортувати у встановлений термін. Раніше рішення про депортацію ухвалювалося тільки після судового засідання.
Зменшення терміну негайного виїзду з Польщі
Якщо раніше іноземець отримував зобов’язання до негайного виїзду з Польщі, то мав залишити країну у термін від 15 до 30 днів. Наразі термін скоротили з 15 до 8 днів з моменту отримання рішення.