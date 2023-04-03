Положение распространяется, в частности, на возвращение иностранцев, нелегально проживающих в ЕС, в страны происхождения. Кроме того, это создаст упрощенную процедуру оформления польских проездных документов иностранцу.
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Что изменится для украинцев в Польше
Увеличение срока запрета на въезд в страны Шенгена
Ранее запретить въезд в Польшу и страны Шенгенской зоны иностранцам могли на 5 лет. В настоящее время срок увеличился до 10 лет, если это необходимо из соображений государственной безопасности, защиты общественной безопасности и порядка или интересов Республики Польша.
Решение о пребывании иностранцев - за главным комендантом Пограничной службы
Если ранее вопрос о выдаче и замене вида на жительство по гуманитарным причинам/разрешению на "допустимое пребывание"/принуждению иностранца к возвращению решал начальник Департамента по делам иностранцев, то теперь это будет делать главный комендант Пограничной службы.
Уменьшение срока подачи апелляции для обжалования решений
Теперь в случае принятия решения о выдаче и замене вида на жительство/разрешение на "допустимое пребывание"/по гуманитарным причинам/принуждению иностранца к возвращению, иностранец может обжаловать его в срок до 7 дней.
Даже если иностранец успел подать жалобу в суд, он может быть принудительно депортирован в установленный срок. Ранее решение о депортации принималось только после судебного заседания.
Уменьшение срока немедленного выезда из Польши
Если раньше иностранец получал обязательства по немедленному выезду из Польши, то должен был покинуть страну в срок от 15 до 30 дней. В настоящее время срок сократили с 15 до 8 дней с момента получения решения.