Автівку до Лондона привезли з Харкова. Цим займалися українські фронтові медики. Метою акції є показати свідчення терористичних атак російських окупантів.

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Розстріляна швидка у центрі Лондона. Українські фронтові медики привезли автівку з Харкова до Великої Британії, щоб показати свідчення терористичних атак Росії,

– мовиться у повідомленні.

У МОЗ наголосили, що від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти пошкодили, знищили або захопили 486 авто швидкої допомоги. Всі могли б продовжувати рятувати життя українців.

Розстріляна швидка у центрі Лондона / Фото Jordan Pettitt/PA Wire, Carl Court, Ukraine Solidarity Project

Водночас у МОЗ наголосили, що завдяки підтримці українців, донорів та партнерів United24 вдалося придбати 101 реанімобіль. Усі вони щодня рятують дорослих й дітей.

В Естонії встановили білборди з розбомбленим Таллінном

Весь цивілізований світ продовжує допомагати українцям боротися за їхню свободу. Щоб нагадати про злочини російських окупантів, в Естонії встановили білборди з розбомбленим Таллінном. Назва виставки Hetk – "Момент".

Навколо нас є багато речей, за які ми можемо бути вдячними, але про які навіть не думаємо щодня,

– зауважують організатори.

Метою виставки також є показати, що приносить з собою "руський мір".