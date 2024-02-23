Ризька дума ухвалила рішення про перейменування низки вулиць. Зокрема, у столиці Латвії більше не буде вулиці Московської.
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Тепер її розділять на дві вулиці: ділянка від Набережної 13 січня до Острівного мосту стане вулицею Ластадіяс. Тим часом простір, який залишиться, називатиметься Латгалес.
Які ще вулиці перейменують
- Ломоносова – на вулицю Валерії Сейле;
- Типографіяс – на вулицю Аугуста Спаріньша;
- Гоголя – на вулицю Емілії Беньямін;
- Пушкіна – на Карліса Міленбахса;
- Лермонтова – на вулицю Віліса Плудоніса;
- Тургенєва – на вулицю Вільгельма Пурвітіса.
Так країна очищується від залишків усього російського. До слова, нещодавно сейм країни ухвалив рішення щодо аграрної продукції з країни-агресорки.
В Естонії встановили білборди з розбомбленим Таллінном
Естонцям вирішили нагадати, до чого призводить так званий "рускій мір". На вулицях з'явилися білборди з розбомбленим Таллінном. Це має ефект шокової терапії. Люди можуть побачити звичні будівлі зруйнованими й на мить відчути, що приносить з собою Росія. Акція викликала неабиякий резонанс у суспільстві. Люди просто шоковані побаченим.