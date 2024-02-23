Машину в Лондон привезли из Харькова. Этим занимались украинские фронтовые медики. Целью акции является показать свидетельства террористических атак российских оккупантов.

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Расстрелянная скорая в центре Лондона. Украинские фронтовые медики привезли машину из Харькова в Великобританию, чтобы показать свидетельство террористических атак России,

– говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты повредили, уничтожили или захватили 486 авто скорой помощи. Все могли бы продолжать спасать жизни украинцев.

Расстрелянная скорая в центре Лондона / Фото Jordan Pettitt/PA Wire, Carl Court, Ukraine Solidarity Project

В то же время в Минздраве отметили, что благодаря поддержке украинцев, доноров и партнеров United24 удалось приобрести 101 реанимобиль. Все они ежедневно спасают взрослых и детей.

В Эстонии установили билборды с разбомбленным Таллинном

Весь цивилизованный мир продолжает помогать украинцам бороться за их свободу. Чтобы напомнить о преступлениях российских оккупантов, в Эстонии установили билборды с разбомбленным Таллином. Название выставки Hetk – "Момент".

Вокруг нас есть много вещей, за которые мы можем быть благодарными, но о которых даже не думаем каждый день,

– отмечают организаторы.

Целью выставки также является показать, что приносит с собой "русский мир".