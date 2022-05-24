Зламався автомобіль в Європі: куди звертатися за допомогою

24 травня 2022 , 21:48
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Джерело:

VisitUkraine.Today

Багато українців, втікаючи від війни, поспіхом виїхали за кордон на власних автомобілях. Втім, є чимало випадків, коли цей вид транспорту не готовий до тривалих поїздок.

Тому слід знати, куди звертатися, якщо ваше авто вийшло з ладу прямо на дорозі. Ви можете попросити допомоги в поліції або місцевих, втім, найкращий спосіб – викликати евакуатор, який доставить машину до найближчого СТО.

Зауважте Максимально дозволену швидкість на більшості варшавських доріг знизять до 30 км/год

Список служб евакуаторів в Європі:

  • Twoja Laweta PL – сервіс евакуаторів, який різних європейських країнах (Польщі, Німеччині, Нідерландах, Швеції, Словаччині, Литві, Латвії, Естонії, Фінляндії, Данії, Чехії, Норвегії)
  • Польща – Pomoc Drogowa
  • Литва – Sos24
  • Угорщина – Tow-truck services, Automento
  • Чехія – Odtahovka Non-Stop
  • Словаччина – Imrich Car
  • Німеччина – Abschlepp wagen, ADAC (сервіс готовий надати допомогу всім українським біженцям і волонтерам, транспортні засоби яких зламалися на дорозі в їх країні).

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Автор: Марта Касіянчук