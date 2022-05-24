Тому слід знати, куди звертатися, якщо ваше авто вийшло з ладу прямо на дорозі. Ви можете попросити допомоги в поліції або місцевих, втім, найкращий спосіб – викликати евакуатор, який доставить машину до найближчого СТО.
Зауважте Максимально дозволену швидкість на більшості варшавських доріг знизять до 30 км/год
Список служб евакуаторів в Європі:
- Twoja Laweta PL – сервіс евакуаторів, який різних європейських країнах (Польщі, Німеччині, Нідерландах, Швеції, Словаччині, Литві, Латвії, Естонії, Фінляндії, Данії, Чехії, Норвегії)
- Польща – Pomoc Drogowa
- Литва – Sos24
- Угорщина – Tow-truck services, Automento
- Чехія – Odtahovka Non-Stop
- Словаччина – Imrich Car
- Німеччина – Abschlepp wagen, ADAC (сервіс готовий надати допомогу всім українським біженцям і волонтерам, транспортні засоби яких зламалися на дорозі в їх країні).
Може зацікавити – Шалені черги за маркою "Укрпошти": дивіться відео