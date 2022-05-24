Тому слід знати, куди звертатися, якщо ваше авто вийшло з ладу прямо на дорозі. Ви можете попросити допомоги в поліції або місцевих, втім, найкращий спосіб – викликати евакуатор, який доставить машину до найближчого СТО.

Зауважте Максимально дозволену швидкість на більшості варшавських доріг знизять до 30 км/год

Список служб евакуаторів в Європі:

Може зацікавити – Шалені черги за маркою "Укрпошти": дивіться відео