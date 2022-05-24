Поэтому следует знать, куда обращаться, если ваше авто вышло из строя прямо на дороге. Вы можете попросить помощи у полиции или местных, впрочем, самый лучший способ – вызвать эвакуатор, который доставит машину в ближайший СТО.

Обратите внимание Максимально разрешенную скорость на большинстве варшавских дорог снизят до 30 км/ч

Список служб эвакуаторов в Европе:

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