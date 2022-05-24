Поэтому следует знать, куда обращаться, если ваше авто вышло из строя прямо на дороге. Вы можете попросить помощи у полиции или местных, впрочем, самый лучший способ – вызвать эвакуатор, который доставит машину в ближайший СТО.
Обратите внимание Максимально разрешенную скорость на большинстве варшавских дорог снизят до 30 км/ч
Список служб эвакуаторов в Европе:
- Twoja Laweta PL – сервис эвакуаторов, в разных европейских странах (Польше, Германии, Нидерландах, Швеции, Словакии, Литве, Латвии, Эстонии, Финляндии, Дании, Чехии, Норвегии)
- Польша – Pomoc Drogowa
- Литва – Sos24
- Венгрия – Tow-truck services, Automento
- Чехия – Odtahovka Non-Stop
- Словакия – Imrich Car
- Германия – Abschlepp wagen, ADAC (сервис готов предоставить помощь всем украинским беженцам и волонтерам, транспортные средства которых сломались на дороге в их стране).
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