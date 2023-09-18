До такого перформансу вдалися учасники руху "‎Останнє покоління". Вони використали жовту, червону та помаранчеву фарби, щоб облити всі 6 колон Бранденбурзьких воріт. Також постраждала площа перед історичною пам'яткою.

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Вогнегасники з фарбою

Екоактивісти з "‎Останнього покоління" розповіли, що використали вогнегасники, які заправили фарбою заздалегідь і непомітно пронесли на площу.

Учасники акції закликали відмовитися від викопного палива та змусити владу більше боротися зі змінами клімату.

Одразу після інциденту на місце прибули екстрені служби – пожежники та поліція. Правоохоронці затримали 14 осіб. Представники берлінської влади та політики від різних партій вже засудили таку акцію.

Радикальні активісти

Дії кліматичних протестувальників стають дедалі зухвалішими. Останнім часом у Німеччині завдавали клопоту екоактивісти, які приклеювали себе до доріг та злітно-посадкових смуг. Таким чином вони намагаються перекрити рух транспорту або заблокувати роботу аеропортів. Все заради того, щоб привернути увагу до проблем зміни клімату: так намагаються змусити владу Німеччини робити більше для екологічної безпеки.

Найближчими днями в Берліні запланована низка кліматичних мітингів.

Екологічні протести в Німеччині

"‎Останнє покоління" регулярно вимагають від німецького уряду більш рішучих заходів для боротьби зі зміною клімату. Вони добиваються обмеження максимальної швидкості руху на автобанах до 100 км/год та поширення залізничного квитка за 49 євро на територію всієї Німеччини. Цього разу вони закликали відмовитися від бензину, газу та вугілля не пізніше 2030 року.

У листопаді минулого року екологічні активісти на дві години зупинили роботу аеропорту Берлін-Бранденбург. У травні – облили помаранчевою фарбою приватні літаки на летовищі. А цього червня марш "‎Останнього покоління" паралізував дорожній рух у Кельні.

Кліматичний марш у Кельні /Фото Michael Bause