До такого перформансу вдалися учасники руху "Останнє покоління". Вони використали жовту, червону та помаранчеву фарби, щоб облити всі 6 колон Бранденбурзьких воріт. Також постраждала площа перед історичною пам'яткою.
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Вогнегасники з фарбою
Екоактивісти з "Останнього покоління" розповіли, що використали вогнегасники, які заправили фарбою заздалегідь і непомітно пронесли на площу.
Учасники акції закликали відмовитися від викопного палива та змусити владу більше боротися зі змінами клімату.
Одразу після інциденту на місце прибули екстрені служби – пожежники та поліція. Правоохоронці затримали 14 осіб. Представники берлінської влади та політики від різних партій вже засудили таку акцію.
Радикальні активісти
Дії кліматичних протестувальників стають дедалі зухвалішими. Останнім часом у Німеччині завдавали клопоту екоактивісти, які приклеювали себе до доріг та злітно-посадкових смуг. Таким чином вони намагаються перекрити рух транспорту або заблокувати роботу аеропортів. Все заради того, щоб привернути увагу до проблем зміни клімату: так намагаються змусити владу Німеччини робити більше для екологічної безпеки.
Найближчими днями в Берліні запланована низка кліматичних мітингів.
Екологічні протести в Німеччині
"Останнє покоління" регулярно вимагають від німецького уряду більш рішучих заходів для боротьби зі зміною клімату. Вони добиваються обмеження максимальної швидкості руху на автобанах до 100 км/год та поширення залізничного квитка за 49 євро на територію всієї Німеччини. Цього разу вони закликали відмовитися від бензину, газу та вугілля не пізніше 2030 року.
У листопаді минулого року екологічні активісти на дві години зупинили роботу аеропорту Берлін-Бранденбург. У травні – облили помаранчевою фарбою приватні літаки на летовищі. А цього червня марш "Останнього покоління" паралізував дорожній рух у Кельні.
Кліматичний марш у Кельні /Фото Michael Bause