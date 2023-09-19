В прошлом зимнем сезоне снега на La Sambuy едва хватило на месяц. Так что этой зимой курорт решили больше не открывать. Инфраструктуру горнолыжного курорта – трассы и подъемники – слишком дорого обслуживать, если туристы не катаются.

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Без снега – нет курорта

Глобальное потепление сократило лыжный сезон здесь до нескольких недель в году. Поэтому небольшой семейный курорт La Sambuy, расположенный вблизи большой горнолыжной зоны Труа Валле, смог проработать прошлой зимой менее месяца. Натуральный снег просто не выпадал, а машины с искусственным не покрывают всех потребностей и достаточно дорогие.

Мэр одноименного города Ла-Самбуй Жак Далекс рассказал, что раньше снег здесь был с 1 декабря и практически до 30 марта. Но в прошлом сезоне он выпал всего на несколько недель: очень быстро на трассе появились скалы и камни.

Эксплуатация подъемников, которая стоит 80 тысяч евро ежегодно, в течение столь короткого времени просто не окупается. Поскольку снег есть всего несколько недель в году, курорт теряет 500 евро прибыли каждый год.

La Sambuy – небольшой курорт, но он был популярен для семейных путешественников, желающих отдохнуть на альпийских склонах, не тратя огромные деньги на более дорогих лыжных трассах.

Городской совет решил разобрать инфраструктуру для зимних видов спорта еще до начала лыжного сезона. 10 сентября на интернет-странице курорта появилось сообщение о том, что он "окончательно закрывается".

Но город все еще надеется привлечь туристов, не катающихся на лыжах. Регион имеет отличную природу для прогулок и занятий спортом.

Город старается не потерять туристическую привлекательность / Фото lasambuy.com

Большинство горнолыжных курортов могут исчезнуть

Ученые предупреждают: из-за глобального потепления могут исчезнуть зимние курорты Европы. В климатическом исследовании сообщают, что более половины всех европейских горнолыжных курортов столкнутся с серьезной нехваткой натурального снега. Проблему почти невозможно решить, если среднемировая температура повысится на два градуса по Цельсию.

Особенно сильно пострадают курорты Альп. Исследователи отмечают, что машины для искусственного снега способны частично компенсировать недостаток натурального в природе. Но в полной мере.