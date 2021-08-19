Зібрати дитину до школи у Польщі: скільки це коштує

До початку навчального року залишилось всього кілька днів. Про це щонайменше "кричать" вітрини магазинів зі шкільним приладдям.

Сім'ї масово скуповують зошити, ручки та інші канцелярські товари, щоб забезпечити своїх малюків всім необхідним. У скільки грошей обійдеться початок навчального року у Польщі – далі у матеріалі.

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Витрати на школяра у Польщі

Звісно ж, найдорожча покупка для школяра – це рюкзак. Його початкова ціна у Польщі – 20 злотих. За ці гроші можна придбати найпростіший портфелик для першокласників в інтернеті.

Один польський злотий станом на зараз вартує 6,70 української гривні.

У звичайних магазинах мінімальна вартість шкільного рюкзака – 40 злотих. Якщо ж ви плануєте придбати щось цікаве, з героями з мультиків чи ігор, кількома відділеннями та з якісного матеріалу, то діапазон цін сягає 100 – 130 злотих. За 15 злотих можна придбати текстильну торбинку для змінного взуття.

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Ціни на канцелярські та інші шкільні товари:

звичайні олівці (упаковка 4 штуки) – від 4 злотих;

точилка для олівців – від 2 злотих;

набір акварельних фарб – від 10 злотих;

калькулятор – від 18 злотих;

ножиці – від 3 злотих;

набір кольорових олівців – 10 злотих;

набір фломастерів (24 штуки) – 9 злотих;

воскові олівці (24 штуки) – 6 злотих;

ланч-бокс – 12 злотих;

зошити на 12 аркушів – від 2 злотих за штуку;

пенал текстильний – 6 злотих;

набір кулькових ручок (3 штуки) – від 3 злотих.

Вартість шкільного приладдя / Фото Polsha 24

Шкільний одяг

У більшості шкіл Польщі немає обов'язкової шкільної форми. Так, діти зазвичай вдягаються у звичайний класичний одяг.

Для хлопчиків біла сорочка коштує від 20 злотих, а темні штани – від 30 злотих. Для дівчаток блузка обійдеться не менш ніж у 25 злотих, а спідничка вартуватиме від 20 злотих.

Найдоступніші ціни на одяг для школи можна знайти у супермаркетах KiK, Pepco, Auchan, Tesco, Biedronka, Lidl. Спортивний костюм для малечі коштуватиме близько 40 – 60 злотих, а кросівки – від 30 злотих.