Семьи массово скупают тетради, ручки и прочие канцелярские товары, чтобы обеспечить своих детей всем необходимым. Во сколько обойдется начало учебного года в Польше – далее в материале.

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Расходы на школьника в Польше

Конечно же, самая дорогая покупка для школьника – это рюкзак. Его начальная цена в Польше – 20 злотых. За эти деньги можно приобрести самый простой портфелик для первоклассников в интернете.

Справка. Один польский злотый сейчас стоит около 6,70 украинской гривны.

В обычных магазинах минимальная стоимость школьного рюкзака – 40 злотых. Если же вы планируете приобрести что-то интересное, с героями из мультиков или игр, несколькими отделениями и из качественного материала, то диапазон цен достигает 100 – 130 злотых. За 15 злотых можно приобрести текстильную сумку для сменной обуви.

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Цены на канцелярские и другие школьные товары:

обычные карандаши (упаковка 4 штуки) – от 4 злотых;

точилка для карандашей – от 2 злотых;

набор акварельных красок – от 10 злотых;

калькулятор – от 18 злотых;

ножницы – от 3 злотых;

набор цветных карандашей – 10 злотых;

набор фломастеров (24 штуки) – 9 злотых;

восковые карандаши (24 штуки) – 6 злотых;

ланчбокс – 12 злотых;

тетради на 12 листов – от 2 злотых за штуку;

пенал текстильный – 6 злотых;

набор шариковых ручек (3 штуки) – от 3 злотых.

Стоимость школьных принадлежностей / Фото Polsha 24

Школьная одежда

В большинстве школ Польши нет обязательной школьной формы. Так, дети обычно одеваются в обычную классическую одежду.

Для мальчиков белая рубашка стоит от 20 злотых, а темные брюки – от 30 злотых. Для девочек блузка обойдется не менее чем в 25 злотых, а юбочка будет стоить от 20 злотых.

Самые доступные цены на одежду для школы можно найти в супермаркетах KiK, Pepco, Auchan, Tesco, Biedronka, Lidl. Спортивный костюм для малышей будет стоить около 40 – 60 злотых, а кроссовки – от 30 злотых.