Сім'ї масово скуповують зошити, ручки та інші канцелярські товари, щоб забезпечити своїх малюків всім необхідним. У скільки грошей обійдеться початок навчального року у Польщі – далі у матеріалі.
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Витрати на школяра у Польщі
Звісно ж, найдорожча покупка для школяра – це рюкзак. Його початкова ціна у Польщі – 20 злотих. За ці гроші можна придбати найпростіший портфелик для першокласників в інтернеті.
У звичайних магазинах мінімальна вартість шкільного рюкзака – 40 злотих. Якщо ж ви плануєте придбати щось цікаве, з героями з мультиків чи ігор, кількома відділеннями та з якісного матеріалу, то діапазон цін сягає 100 – 130 злотих. За 15 злотих можна придбати текстильну торбинку для змінного взуття.
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Ціни на канцелярські та інші шкільні товари:
- звичайні олівці (упаковка 4 штуки) – від 4 злотих;
- точилка для олівців – від 2 злотих;
- набір акварельних фарб – від 10 злотих;
- калькулятор – від 18 злотих;
- ножиці – від 3 злотих;
- набір кольорових олівців – 10 злотих;
- набір фломастерів (24 штуки) – 9 злотих;
- воскові олівці (24 штуки) – 6 злотих;
- ланч-бокс – 12 злотих;
- зошити на 12 аркушів – від 2 злотих за штуку;
- пенал текстильний – 6 злотих;
- набір кулькових ручок (3 штуки) – від 3 злотих.
Вартість шкільного приладдя / Фото Polsha 24
Шкільний одяг
У більшості шкіл Польщі немає обов'язкової шкільної форми. Так, діти зазвичай вдягаються у звичайний класичний одяг.
Для хлопчиків біла сорочка коштує від 20 злотих, а темні штани – від 30 злотих. Для дівчаток блузка обійдеться не менш ніж у 25 злотих, а спідничка вартуватиме від 20 злотих.
Найдоступніші ціни на одяг для школи можна знайти у супермаркетах KiK, Pepco, Auchan, Tesco, Biedronka, Lidl. Спортивний костюм для малечі коштуватиме близько 40 – 60 злотих, а кросівки – від 30 злотих.