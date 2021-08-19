Сім'ї масово скуповують зошити, ручки та інші канцелярські товари, щоб забезпечити своїх малюків всім необхідним. У скільки грошей обійдеться початок навчального року у Польщі – далі у матеріалі.

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Витрати на школяра у Польщі

Звісно ж, найдорожча покупка для школяра – це рюкзак. Його початкова ціна у Польщі – 20 злотих. За ці гроші можна придбати найпростіший портфелик для першокласників в інтернеті.

Довідка. Один польський злотий станом на зараз вартує 6,70 української гривні.

У звичайних магазинах мінімальна вартість шкільного рюкзака – 40 злотих. Якщо ж ви плануєте придбати щось цікаве, з героями з мультиків чи ігор, кількома відділеннями та з якісного матеріалу, то діапазон цін сягає 100 – 130 злотих. За 15 злотих можна придбати текстильну торбинку для змінного взуття.

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Ціни на канцелярські та інші шкільні товари:

звичайні олівці (упаковка 4 штуки) – від 4 злотих;

точилка для олівців – від 2 злотих;

набір акварельних фарб – від 10 злотих;

калькулятор – від 18 злотих;

ножиці – від 3 злотих;

набір кольорових олівців – 10 злотих;

набір фломастерів (24 штуки) – 9 злотих;

воскові олівці (24 штуки) – 6 злотих;

ланч-бокс – 12 злотих;

зошити на 12 аркушів – від 2 злотих за штуку;

пенал текстильний – 6 злотих;

набір кулькових ручок (3 штуки) – від 3 злотих.

Вартість шкільного приладдя / Фото Polsha 24

Шкільний одяг

У більшості шкіл Польщі немає обов'язкової шкільної форми. Так, діти зазвичай вдягаються у звичайний класичний одяг.

Для хлопчиків біла сорочка коштує від 20 злотих, а темні штани – від 30 злотих. Для дівчаток блузка обійдеться не менш ніж у 25 злотих, а спідничка вартуватиме від 20 злотих.

Найдоступніші ціни на одяг для школи можна знайти у супермаркетах KiK, Pepco, Auchan, Tesco, Biedronka, Lidl. Спортивний костюм для малечі коштуватиме близько 40 – 60 злотих, а кросівки – від 30 злотих.