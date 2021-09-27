Не всі батьки раді від такого вибору дітей. Проте, багато дорослих погоджуються допомогти із працевлаштуванням за кордоном, аби дитина самотужки переконалася, що така праця аж ніяк не є легкою.

Цікаво Дві освіти у Польщі за стипендійними програмами та навчання в Іспанії: досвід українки

"Навіщо мені та вища освіта"

Цьогорічний випускник однієї з буковинських шкіл Григорій зазначає, що його батьки працюють за кордоном вже понад 10 років. Вони хотіли, щоб син здобув вищу освіту. Але Григорій не вважає, що це доцільно.

Батьки пропонували вступати на економічний факультет ЧНУ. Мені це не потрібно. Зараз ще перебуваю в Україні, але незабаром планую їхати до батьків, буду працювати на будівництві. Навіщо мені та вища освіта? Скільки часу вчитися, щоб потім заробляти 6 – 7 тисяч гривень? Я краще одразу там зароблю більше, ніж з освітою в Україні. Планую – у Берлін, там можна заробляти й більше тисячі євро на місяць "чистими",

– пояснює молодик.

Григорій додає, що багато його знайомих покинули навчання в університетах після початкових курсів заради роботи у Німеччині. Юнак вирішив одразу перейти до заробітків у Європі, аби не витрачати час.



Одинадцятикласник Олександр поділяє думку про необов'язковість освіти. Його мама, пані Надія, розповідає, що син ще з 10 класу вирішив, що не планує продовжувати навчання після школи. Надія з чоловіком працюють у Німеччині. Тож Олександр живе з бабусею. Жінка роздумує над тим, аби взяти сина після 11 класу до себе на роботу. Каже, сподівається, що хлопець побачить, як важко трудяться заробітчани, і тоді передумає.

Те, що таке явище є поширеним у цій місцевості, підтверджує голова Чудейської громади Анатолій Піцул. За його словами, найчастіше 11-класники виїжджають із батьками або родичами у Бельгію.

У нас такі випадки є доволі поширеними. Випускники шкіл вже не перший рік виїжджають із батьками або рідними на роботу за кордон. У нас в селі багато людей їздить на роботу в європейські країни. Можу лише сказати, що цього року таких випадків поменшало у порівнянні з минулими,

– констатує Анатолій Піцул.

Це небезпечно, коли роботу виконують неповнолітні

Ярослав Кирпушко, директор Буковинського центру реконструкції і розвитку, говорить про загрози описаної тенденції. Важка фізична праця може становити небезпеку для дітей. Та й законослухняні роботодавці не повинні експлуатувати неповнолітніх. Якщо про це довідаються поліцейські чи інші відповідні служби, то роботодавця чекатиме серйозне стягнення.

На думку Ярослава Кирпушка, зараз відбувається переосмислення цінностей. За його словами, раніше батьки вважали, що шлях до доброго життя для дітей – це якісна чи просто вища освіта. Тому родичі намагалися заробити за кордоном для того, щоб оплатити в Україні освіту для дитини. Та ця модель втратила актуальність. Люди побачили, що диплом про вищу освіту не гарантує забезпечного життя. Молодим особам з вищою освітою буває дуже складно знайти роботу за спеціальністю через відсутність досвіду.

Тому, на переконання директора, це цілком нормально, коли людина не розглядає для себе можливості вищої освіти. Це, мовляв, її вибір.