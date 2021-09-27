Не все родители рады от такого выбора детей. Однако, многие взрослые соглашаются помочь с трудоустройством за рубежом, чтобы ребенок самостоятельно убедился, что такой труд отнюдь не легкой.

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"Зачем мне высшее образование"

Выпускник одной из буковинских школ Григорий отмечает, что его родители работают за границей уже более 10 лет. Они хотели, чтобы сын получил высшее образование. Но Григорий не считает, что это целесообразно.

Родители предлагали поступать на экономический факультет ЧНУ. Мне это не нужно. Сейчас еще нахожусь в Украине, но вскоре планирую ехать к родителям, буду работать на стройке. Зачем мне высшее образование? Сколько времени учиться, чтобы потом зарабатывать 6 – 7 тысяч гривен? Я лучше сразу там заработаю больше, чем с образованием в Украине. Планирую – в Берлин, там можно зарабатывать и больше тысячи евро в месяц "чистыми",

– объясняет молодой человек.

Григорий добавляет, что многие его знакомые покинули обучение в университетах после начальных курсов ради работы в Германии. Юноша решил сразу перейти к заработкам в Европе, чтобы не тратить время.



Одиннадцатиклассник Александр разделяет мнение о необязательности образования. Его мама, Надежда, рассказывает, что сын еще с 10 класса решил, что не планирует продолжать обучение после школы. Надежда с мужем работают в Германии. Поэтому Александр живет с бабушкой. Женщина размышляет над тем, чтобы взять сына после 11 класса к себе на работу. Говорит, надеется, что парень увидит, как трудятся работники, и тогда передумает.

То, что такое явление является распространенным в этой местности, подтверждает председатель Чудейской общины Анатолий Пицул . По его словам, чаще всего 11-классники выезжают с родителями или родственниками в Бельгию.

У нас такие случаи довольно распространены. Выпускники школ уже не первый год выезжают с родителями или родными на работу за границу. У нас в селе много людей ездят на работу в европейские страны. Могу лишь сказать, что в этом году таких случаев уменьшилось по сравнению с прошлыми,

– констатирует Анатолий Пицул.

Это опасно, когда работу выполняют несовершеннолетние

Ярослав Кирпушко , директор Буковинского центра реконструкции и развития, говорит об угрозах описанной тенденции. Тяжелый физический труд может представлять опасность для детей. И законопослушные работодатели не должны эксплуатировать несовершеннолетних. Если об этом узнают полицейские или другие соответствующие службы, то работодателя будет ждать серьезное взыскание.

По мнению Ярослава Кирпушко, сейчас происходит переосмысление ценностей. По его словам, раньше родители считали, что путь к хорошей жизни для детей – это качественное или просто высшее образование. Поэтому родственники пытались заработать за границей для того, чтобы оплатить в Украине образование для ребенка. Но эта модель потеряла актуальность. Люди увидели, что диплом о высшем образовании не гарантирует обеспеченной жизни. Молодым людям с высшим образованием бывает очень сложно найти работу по специальности из-за отсутствия опыта.