Життєві правила німців і де шукати роботу в Німеччині: лайфхаки для швидкої адаптації

Німеччина прийняла уже понад 200 тисяч українських біженців. Усі вони шукають прихистку за кордоном через війну в Україні.

Ми ж тим часом підготували коротку та корисну шпаргалку для наших громадян, які планують зупинитися в Німеччині на тривалий час. Ці поради допоможуть українцям швидше адаптуватися в країні та підтримувати ритм місцевих жителів. Річ у тому, що цих правил неухильно дотримуються щодня й самі німці.

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Як влаштоване життя в Німеччині: 5 основних правил

Поважайте тихі години. Крім нічного часу (з 22:00 до 7 ранку у будні та з 19:00 — 8:00 у вихідні дні), німці полюбляють відпочивати й посеред дня – з 13:00 до 15:00 щодня. У цей час краще утриматись від надмірного гамору (не вмикайте гучної музики, не створюйте шум через прибирання, ремонт тощо). Будьте уважні до сигналів світлофора. За перехід на червоне світло тут загрожує чималий штраф. Сортуйте сміття. У синій контейнер викидають папір, у коричневий — органічні відходи, жовтий – для пластику, а чорний — для іншого сміття. Дотримуйтесь правил поведінки в метро та іншому громадському транспорті. Зберігайте тишу та чистоту у транспорті, обов'язково одягайте захисну маску. На ескалаторі стійте справа, лівий бік — для тих, хто поспішає (таке ж правило діє не лише в Німеччині).

Робота в Німеччині: як ефективно шукати актуальні вакансії

Arbeitsamt і Arbeitsagentur — це державні служби, схожі на українську біржу праці. Шукайте відділи у місті, де ви перебуваєте, та питайте про відкриті вакансії.

— це державні служби, схожі на українську біржу праці. Шукайте відділи у місті, де ви перебуваєте, та питайте про відкриті вакансії. Indeed та Stepstone — популярні сайти з пропозиціями роботи.

— популярні сайти з пропозиціями роботи. Можна скористатися допомогою рекрутингових компаній чи напряму писати представникам компанії, в якій хочете працювати.

чи напряму писати представникам компанії, в якій хочете працювати. Не зайвим буде зареєструватися у LinkedIn та детально заповнити свій профіль.

та детально заповнити свій профіль. Грамотно складіть резюме. Воно має бути вузькоспеціалізоване і відповідати вакансії, на яку ви подаєтеся.

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