Ми ж тим часом підготували коротку та корисну шпаргалку для наших громадян, які планують зупинитися в Німеччині на тривалий час. Ці поради допоможуть українцям швидше адаптуватися в країні та підтримувати ритм місцевих жителів. Річ у тому, що цих правил неухильно дотримуються щодня й самі німці.
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Як влаштоване життя в Німеччині: 5 основних правил
- Поважайте тихі години. Крім нічного часу (з 22:00 до 7 ранку у будні та з 19:00 — 8:00 у вихідні дні), німці полюбляють відпочивати й посеред дня – з 13:00 до 15:00 щодня. У цей час краще утриматись від надмірного гамору (не вмикайте гучної музики, не створюйте шум через прибирання, ремонт тощо).
- Будьте уважні до сигналів світлофора. За перехід на червоне світло тут загрожує чималий штраф.
- Сортуйте сміття. У синій контейнер викидають папір, у коричневий — органічні відходи, жовтий – для пластику, а чорний — для іншого сміття.
- Дотримуйтесь правил поведінки в метро та іншому громадському транспорті. Зберігайте тишу та чистоту у транспорті, обов'язково одягайте захисну маску.
- На ескалаторі стійте справа, лівий бік — для тих, хто поспішає (таке ж правило діє не лише в Німеччині).
Робота в Німеччині: як ефективно шукати актуальні вакансії
- Arbeitsamt і Arbeitsagentur — це державні служби, схожі на українську біржу праці. Шукайте відділи у місті, де ви перебуваєте, та питайте про відкриті вакансії.
- Indeed та Stepstone — популярні сайти з пропозиціями роботи.
- Можна скористатися допомогою рекрутингових компаній чи напряму писати представникам компанії, в якій хочете працювати.
- Не зайвим буде зареєструватися у LinkedIn та детально заповнити свій профіль.
- Грамотно складіть резюме. Воно має бути вузькоспеціалізоване і відповідати вакансії, на яку ви подаєтеся.
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