Мы тем временем подготовили короткую и полезную шпаргалку для наших граждан, которые планируют остановиться в Германии на длительное время. Эти советы помогут украинцам быстрее адаптироваться в стране и поддерживать ритм местных жителей. Дело в том, что эти правила соблюдаются ежедневно и сами немцы.

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Как устроена жизнь в Германии: 5 основных правил

Уважайте тихие часы. Кроме ночного времени (с 22:00 до 7 утра по будням и с 19:00 – 8:00 в выходные дни), немцы любят отдыхать и посреди дня – с 13:00 до 15:00 ежедневно. В это время лучше воздержаться от чрезмерного шума (не включайте громкую музыку, не создавайте шум из-за уборки, ремонта и т.д.). Будьте внимательны к сигналам светофора. За переход на красный свет грозит немалый штраф. Сортируйте мусор. В синий контейнер выбрасывают бумагу, в коричневый – органические отходы, желтый – для пластика, а черный – для другого мусора. Соблюдайте правила поведения в метро и другом общественном транспорте. Сохраняйте тишину и чистоту в транспорте, обязательно надевайте защитную маску. На эскалаторе стойте справа, левая сторона — для спешащих (такое же правило действует не только в Германии).

Работа в Германии: как эффективно искать актуальные вакансии

Arbeitsamt и Arbeitsagentur – это государственные службы, похожие на украинскую биржу труда. Ищите отделения в городе, где вы находитесь, и спрашивайте об открытых вакансиях.

– это государственные службы, похожие на украинскую биржу труда. Ищите отделения в городе, где вы находитесь, и спрашивайте об открытых вакансиях. Indeed и Stepstone – популярные сайты с предложениями работы.

– популярные сайты с предложениями работы. Можно воспользоваться рекрутинговыми компаниями или напрямую писать представителям компании, в которой хотите работать.

или напрямую писать представителям компании, в которой хотите работать. Не лишним будет зарегистрироваться в LinkedIn и подробно заполнить свой профиль.

и подробно заполнить свой профиль. Грамотно составьте резюме. Оно должно быть узкоспециализированным и соответствовать вакансии, на которую вы подаетесь.

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