Мы тем временем подготовили короткую и полезную шпаргалку для наших граждан, которые планируют остановиться в Германии на длительное время. Эти советы помогут украинцам быстрее адаптироваться в стране и поддерживать ритм местных жителей. Дело в том, что эти правила соблюдаются ежедневно и сами немцы.
И еще Туристическая сфера Польши: как война в Украине повлияла на сценарии летнего отдыха
Как устроена жизнь в Германии: 5 основных правил
- Уважайте тихие часы. Кроме ночного времени (с 22:00 до 7 утра по будням и с 19:00 – 8:00 в выходные дни), немцы любят отдыхать и посреди дня – с 13:00 до 15:00 ежедневно. В это время лучше воздержаться от чрезмерного шума (не включайте громкую музыку, не создавайте шум из-за уборки, ремонта и т.д.).
- Будьте внимательны к сигналам светофора. За переход на красный свет грозит немалый штраф.
- Сортируйте мусор. В синий контейнер выбрасывают бумагу, в коричневый – органические отходы, желтый – для пластика, а черный – для другого мусора.
- Соблюдайте правила поведения в метро и другом общественном транспорте. Сохраняйте тишину и чистоту в транспорте, обязательно надевайте защитную маску.
- На эскалаторе стойте справа, левая сторона — для спешащих (такое же правило действует не только в Германии).
Работа в Германии: как эффективно искать актуальные вакансии
- Arbeitsamt и Arbeitsagentur – это государственные службы, похожие на украинскую биржу труда. Ищите отделения в городе, где вы находитесь, и спрашивайте об открытых вакансиях.
- Indeed и Stepstone – популярные сайты с предложениями работы.
- Можно воспользоваться рекрутинговыми компаниями или напрямую писать представителям компании, в которой хотите работать.
- Не лишним будет зарегистрироваться в LinkedIn и подробно заполнить свой профиль.
- Грамотно составьте резюме. Оно должно быть узкоспециализированным и соответствовать вакансии, на которую вы подаетесь.
Это интересно – Посол Украины в Германии потролил немецкое правительство за затягивание поставок оружия: смотрите видео