Тут всі можуть безоплатно користуватися автобусами, поїздами та трамваями. Це рішення у Люксембурзі ухвалили у 2020 році.

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Платити за проїзд не потрібно

Люксембург – одна з найменших країн Європи, затиснута між Бельгією, Францією та Німеччиною. За проїзд тут платити не потрібно, але є один виняток – квиток до першого класу в транспорті. Також пасажирам потрібно мати посвідчення особи, щоб показати його на вимогу провідника.

Туристи тут можуть безкоштовно подорожувати по всій країні. Це правило поширюється і на сільську місцевість, і на прикордонні міста.

Як країна може собі це дозволити?

Схема безкоштовного транспорту в Люксембурзі фінансується з податкових надходжень. Однією з причин такого рішення було бажання зменшити залежність від автомобілів. У 2020 році у невеликому Люксембурзі була найвища щільність автомобілів: 696 машин на 1000 осіб. Середній показник – 560 авто на 1000 людей.

Через це у маленькій країні виникла серйозна транспортна проблема. У Люксембурзі доволі дешевий бензин, тому приватні автівки є привабливими та вигідними для жителів країни. Сюди навіть приїжджають так звані "‎туристи за пальним" із сусідніх країн, щоб заправити повний бак. Вони також були причиною заторів на головний дорогах Люксембургу.

Навіть із безкоштовним проїздом, Люксембург все ще має труднощі з переконанням своїх людей обирати потяги чи автобуси замість власного автомобіля.

На це частково впливає те, що близько половини робочої сили країни живе за її межами, адже житло у Люксембургу дуже дороге. Тому цим працівникам все одно доводиться оплачувати частину проїзду, якщо вони навіть користуються громадським транспортом.

Мілан забороняє автівки в центрі міста

Мілан, одне із найбільш забруднених європейських міст, хоче поліпшити якість повітря. Для цього його центр планують закрити для автомобілів. Ці нововведення мають впровадити з 2024 року.

Мер Мілана, Джузеппе Сала, активно працює над екологічністю міста, оскільки в Мілані 1,4 мільйона мешканців, а також це популярне місце для туристів, які приїжджають сюди на вікенд або шопінг.

За дотриманням правил планують стежити за допомогою камер. Їх встановлять вздовж вулиці Корсо Венеція. Водіїв, які порушать заборону, штрафуватимуть. Дозволять пересуватися в центрі Мілана лише громадському транспорту, таксі та водіям із приватними гаражами.