Здесь все могут бесплатно пользоваться автобусами, поездами и трамваями. Это решение в Люксембурге было принято в 2020 году.

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Платить за проезд не нужно

Люксембург – одна из самых маленьких стран Европы, зажатая между Бельгией, Францией и Германией. За проезд здесь платить не нужно, но есть одно исключение – билет в первый класс в транспорте. Также пассажирам нужно иметь удостоверение личности, чтобы показать его по требованию проводника.

Туристы здесь могут бесплатно путешествовать по всей стране. Это правило распространяется и на сельскую местность, и на приграничные города.

Как страна может себе это позволить?

Схема бесплатного транспорта в Люксембурге финансируется из налоговых поступлений. Одной из причин такого решения было желание снизить зависимость от автомобилей. В 2020 году в небольшом Люксембурге была высокая плотность автомобилей: 696 машин на 1000 человек. Средний показатель – 560 автомобилей на 1000 человек.

Поэтому в маленькой стране возникла серьезная транспортная проблема. В Люксембурге довольно дешевый бензин, поэтому частные автомобили привлекательны и выгодны для жителей страны. Сюда даже приезжают так называемые "туристы за топливом" из соседних стран, чтобы заправить полный бак. Они также были причиной пробок на главных дорогах Люксембурга.

Даже с бесплатным проездом, Люксембург все еще испытывает трудности с убеждением своих людей выбирать поезда или автобусы вместо собственного автомобиля.

На это частично влияет то, что около половины рабочей силы страны живут за ее пределами, ведь жилье в Люксембурге очень дорогое. Поэтому этим работникам все равно приходится оплачивать часть проезда, если они пользуются общественным транспортом.

Милан запрещает автомобили в центре города

Милан, один из самых загрязненных европейских городов, хочет улучшить качество воздуха. Для этого его центр планируют закрыть для автомобилей. Эти правила должны быть введены с 2024 года.

Мэр Милана, Джузеппе Сала, активно работает над экологичностью города, поскольку в Милане 1,4 миллиона жителей, а также это популярное место для туристов, приезжающих сюда на уик-энд или шоппинг.

За соблюдением правил планируют следить с помощью камер. Их установят вдоль улицы Корсо Венеция. Водителей, нарушающих запрет, будут штрафовать. Разрешат передвигаться в центре Милана только общественному транспорту, такси и водителям с частными гаражами.