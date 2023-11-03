Мілан намагається впоратися з нічними гуляками, забороняючи їжу та напої на виніс. Бурхливе нічне життя у районі Порта Венеція дуже дошкуляє його мешканцям. І не останню роль у цьому відіграють цілодобові заклади, які продають вуличну їжу та алкоголь.

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Закладам у центрі Мілана заборонять продавати їжу та напої "‎з собою"

Заборона буде тимчасовою, на пробний період її запровадять до 19 листопада. Обмеження означає, що ті, хто гуляють пізно вночі, не зможуть брати їжу та напої у магазинах, кіосках, барах та навіть у торгових автоматах.

Заборона діятиме у жвавому районі Порта Венеція з 00:00 до 6:00 ранку в будні та з 1:30 ночі до 6:00 ранку в п'ятницю та суботу. А вуличним торговцям взагалі заборонять працювати з 18:00 до 06:00.

Такі правила вирішили випробувати після того, як місцеві жителі центральних районів Мілана подали до суду на мерію за шум. Адже його неможливо контролювати, коли тут вирує нічне життя. Люди втомилися від п'яних вечірок, галасу та рівня злочинності, тому закликали владу вжити заходів.

Мер Мілана Джузеппе Сала таку ідею підтримав. Він вважає, що люди мають право на відпочинок.

Я вважаю, що міста також повинні відпочивати, як ми, люди, і мати розклади, які трохи зручніші для всіх,

— заявив він італійському агентству Ansa.

Мілан вже не вперше вдається до обмежень нічного життя. У травні 2020 року продаж алкоголю на виніс було заборонено з 19:00 до 07:00, адже італійці та туристи порушували правила безпеки COVID-19.

Не лише нічні вечірки, але й автомобілі потрапляють під заборону в центрі Мілана

Мілан є одним із найбільш забруднених європейських міст. Рівень якості повітря тут в 4 рази гірший за норму. Щоб покращити ситуацію, центр міста планують перекрити для автомобілів. Нововведення заплановані на початок 2024 року.

Мер Мілана Джузеппе Сала хоче зробити місто екологічнішим, адже тут проживають 1,4 мільйона жителів. Також це популярна локація для туристів, які їдуть сюди на вікенд або шопінг. Тому в центрі Мілана планують заборонити приватний транспорт.

За дотриманням правил будуть стежити камери, які встановлять уздовж вулиці Корсо Венеція. А тих водіїв, які будуть порушувати заборону, штрафуватимуть. Винятки зроблять лише для мешканців із приватними гаражами, таксі та громадського транспорту.