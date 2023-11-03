Такий "‎Безкоштовний листопад" у країні проводять вже вдванадцяте. Мета акції – підвищити відвідуваність палаців у найважчий для музеїв місяць. Адже саме в листопаді, коли спадає літній туристичний ажіотаж, вони пустують.

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До яких палаців запрошують у Польщі

Загалом по всій території Польщі безплатно відвідати можна такі музеї:

Вавельський королівський замок;

Люблінський замок;

Лазенки Крулівські у Варшаві;

Палац короля Яна III у Варшаві;

Королівський замок у Познані;

Замок у Мальборку;

Замок у Штумі;

Замок у Квідзині;

Королівський замок у Сандомєжі;

Королівський замок у Величці;

Королівський замок у Варшаві.

Детальніше зупинимось на трьох головних замках столиці Польщі – Варшави. Вони протягом листопада чекають на відвідувачів, які готові відкрити для себе королівську розкіш та унікальну архітектуру. А головне – за це не потрібно платити. У Варшаві весь місяць безкоштовний вхід буде до Королівського замку, Музею Короля Яна III та музеїв у Лазенках Крулевських.

Під час акції всі охочі можуть безкоштовно відвідувати постійні та тимчасові виставки, а також брати участь у спеціальних заходах: лекціях, зустрічах, майстер-класах та конференціях.

Королівський замок у Варшаві

У листопаді можна буде безкоштовно відвідати постійні виставки у Королівському замку у Варшаві.

З вівторка по неділю з 14:00 до 17:00 – безкоштовний вхід на Королівський шлях, включаючи Великі та Королівські апартаменти та Зали Сейму.

Також відкрита для відвідувачів виставка "‎Листівки з видом на замок", яка демонструє понад 300 листівок із зображенням Замку – з кінця XIX століття до наших днів. Також в рамках цієї експозиції виставляють картину Тіціана "Портрет молодої людини‎".

З вівторка по неділю з 10:00 до 17:00 можна безкоштовно відвідати апартаменти князя Юзефа Понятовського з картинами живописців "‎великої трійки": Франсуа Жерара, Ораса Верне та Теодора Жеріко.

Більше про експозицію – на сайті музею.

Вид на Королівський замок у Варшаві / Фото з Вікіпедії

Палац короля Яна III у Вілянуві

У листопаді Музей палацу короля Яна III у Вілянуві дозволить безкоштовно відвідати:

Королівські апартаменти;

Апартаменти Marszałkowej Lubomirskiej;

Китайську та Мисливську залу;

Галерею Magazynowa;

Постійну експозицію "Колекція Потоцького".

Палац відкрито щодня, крім вівторка, з 10:00 до 16:00. Вілянівські сади та парк працюють з 9:00 до 15:00.

Кількість вхідних квитків до палацу обмежена, їх можна отримати у касі на вході чи онлайн. А от вхід до садів та парку – необмежений.

Більш детальну інформацію можна знайти на сайті музею.

Палац у Вілянуві / Фото wilanow-palac.pl

Королівський музей Лазенки у Варшаві

З 2 по 30 листопада Музей Королівських Лазенок у Варшаві запрошує відвідувачів безкоштовно відвідати свої розкішні інтер'єри, виставки та мальовничу територію.

Безкоштовними будуть усі постійні виставки – Палац на острові, Стара оранжерея, Палац Мислевицьких, Конюшні Кубицьких, Казарми кантоністів. А також усі тимчасові експозиції.

Музеї в Лазенках Крулевських працюють з вівторка по середу з 10:00 до 16:00, з четверга по суботу з 10:00 до 18:00, а в неділю – з 10:00 до 16:00.

Деталі про актуальні виставки дивіться на сайті музею.

Музейно-парковий комплекс Лазенки / Фото Unsplash

Майже у всіх вказаних музеях доступні аудіогіди. Також можна замовити екскурсію, але за це вже доведеться заплатити додатково. Акція "‎Безкоштовний листопад" у польських королівських резиденціях є дуже популярною. І недаремно її проводять вже дванадцять років поспіль.