У яких містах Польщі найдорожче винаймати квартиру: огляд цін

Вартість орендованого житла у Польщі — одна з найвищих у Європі. Настільки, що у Варшаві винаймати квартиру вийде дорожче, ніж у Римі чи Відні.

Деякі польські міста увійшли до рейтингу локацій, у яких найдорожче орендоване житло в Європі. Дослідження Property Index 2023 провела компанія Deloitte. Виявилось, що квартири у Варшаві є дорожчими, ніж у багатьох інших європейських столицях. У яких польських містах треба найбільше платити за житло — порівняємо ціни далі.

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Варшава – одна з найдорожчих столиць для оренди

Варшава посідає 21 позицію в рейтингу міст із найвищими цінами на оренду житла. Середня вартість орендованої квартири тут складає 15,2 євро за квадратний метр. Є кілька популярних європейських столиць, де винаймати квартиру вийде дешевше. Наприклад:

У Празі – 14,4 євро за квадратний метр;

У Брюсселі – 14 євро за квадратний метр;

У Лісабоні – 13,7 євро за квадратний метр;

У Римі та Мілані – по 13,3 євро за квадратний метр;

У Відні – 9,1 євро за квадратний метр.

У Вроцлаві також доволі дорога нерухомість. Власники квартир тут просять на місяць в середньому по 13,2 євро за квадратний метр. Тому Вроцлав розташувався на 29 місці серед європейських міст із дорогою орендою.

Вартість житла в різних містах Польщі:

Гданськ – 12,6 євро за квадратний метр;

Краків – 12,2 євро за квадратний метр;

Лодзь – 11,3 євро за квадратний метр;

Познань – 10,5 євро за квадратний метр;

Катовіце – 8,5 євро за квадратний метр.

Дослідники також порівняли динаміку зростання цін на оренду у 2023 році. Найбільше вартість житла змінилась у Лодзі (+32,4%), Варшаві (+30,6%) та Гданську (+27,8%).

Особливості оренди житла в Польщі

До речі, зі звіту Deloitte Property Index 2023 можна зробити висновки, що у Польщі доведеться довго відкладати гроші для того, щоб придбати квартиру. Якщо відштовхуватись від середньої зарплати, то полякам на це знадобиться

Питання пошуку житла цікавить як тих, хто вже давно проживає в Польщі, так і новоприбулих українців. Безкоштовний прихисток країна надає на 120 днів, а далі — необхідно винаймати квартиру самостійно. Є кілька важливих моментів, на яких потрібно зосередитися під час пошуку житла.

Велике значення має особисте знайомство та спілкування з власником квартири. Шукати оголошення можна і самостійно, і через рієлтора. Але знайомитися з власником краще наживо. Слід одразу уточнити, чи можна заселятися з тваринами та дітьми, яка кінцева вартість оренди та комунальних послуг, яка сума застави та хто покриває витрати у разі ремонту техніки.

Також дуже важливо винаймати квартиру офіційно, тобто підписати із власником договір оренди. Більше важливих порад для тих, хто планує орендувати квартиру в Польщі — шукайте за цим посиланням.