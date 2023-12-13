Некоторые польские города вошли в рейтинг локаций, в которых самое дорогое арендованное жилье в Европе. Исследование Property Index 2023 года провела компания Deloitte. Оказалось, что квартиры в Варшаве дороже, чем во многих других европейских столицах. В каких польских городах нужно больше платить за жилье — сравним цены дальше.

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Варшава – одна из самых дорогих столиц для аренды

Варшава занимает 21 позицию в рейтинге городов с самыми высокими ценами на аренду жилья. Средняя стоимость съемной квартиры здесь составляет 15,2 евро за квадратный метр. Есть несколько популярных европейских столиц, где снять квартиру получится дешевле. К примеру:

В Праге – 14,4 евро за квадратный метр;

В Брюсселе – 14 евро за квадратный метр;

В Лиссабоне – 13,7 евро за квадратный метр;

В Риме и Милане – по 13,3 евро за квадратный метр;

В Вене – 9,1 евро за квадратный метр.

Во Вроцлаве также довольно дорогостоящая недвижимость. Владельцы квартир здесь просят в месяц в среднем по 13,2 евро за квадратный метр. Поэтому Вроцлав расположился на 29-м месте среди европейских городов с дорогой арендой.

Стоимость жилья в разных городах Польши:

Гданьск – 12,6 евро за квадратный метр;

Краков – 12,2 евро за квадратный метр;

Лодзь – 11,3 евро за квадратный метр;

Познань – 10,5 евро за квадратный метр;

Катовице – 8,5 евро за квадратный метр.

Исследователи также сравнили динамику роста цен на аренду в 2023 году. Больше всего стоимость жилья изменилась в Лодзи (+32,4%), Варшаве (+30,6%) и Гданьске (+27,8%).

Кстати, из отчета Deloitte Property Index 2023 можно сделать заключение, что в Польше придется долго откладывать деньги для того, чтобы приобрести квартиру. Если отталкиваться от средней зарплаты, то полякам на это понадобится около 8 лет.

Особенности аренды жилья в Польше

Вопрос поиска жилья интересует как тех, кто уже давно проживает в Польше, так и тех, кто только приехал. Бесплатное проживание страна предоставляет на 120 дней, а дальше необходимо снимать квартиру самостоятельно. Есть несколько важных моментов, на которых нужно сосредоточиться при поиске жилья.

Большое значение имеет личное знакомство и общение с владельцем квартиры. Искать объявления можно и самостоятельно, и через риелтора. Но знакомиться с владельцем лучше вживую. Следует сразу уточнить, можно ли заселяться с животными и детьми, какова конечная стоимость аренды и коммунальных услуг, какая сумма залога и кто покрывает расходы при ремонте техники.

Также очень важно снять квартиру официально, то есть подписать с владельцем договор аренды. Больше полезных советов для тех, кто планирует арендовать квартиру в Польше — ищите по этой ссылке.