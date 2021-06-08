Жителі яких країн ЄС працюють найменше

Організація економічного співробітництва досліджувала, скільки годин в середньому працюють люди у різних європейських країнах. Що цікаво, у державах з вищим рівнем життя робочих годин менше, а середній заробіток є більшим.
Найменше у Європі працюють греки. Наступними після них у цьому рейтингу зазначені жителі Польщі.
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Цифри
Згідно зі статистикою, наданою Організацією економічного співробітництва та розвитку, у 2019 році середньостатистичний житель Польщі працював 1806 годин, а житель Греції – 1949 годин.
Третю сходинку посідає Чехія. Житель цієї країни в середньому працює 1788 годин на рік.
Найменше у Європі працюють жителі Греції / Фото Unsplash
Хто більше працює, той менше заробляє
У країнах з вищим рівнем життя люди, як правило, працюють меншу кількість годин. Не дивлячись на це, вони заробляють більше.
Наприклад, у Данії працівник приділяє роботі в середньому 1380 годин, у Німеччині – 1386. При цьому, середньостатистичні жителі Данії отримують близько 37 000 євро на рік, а жителі Німеччини у середньому мають 31 600 євро на рік.
Середні зарплати у ЄС / Фото slaskibiznes.pl