Меньше в Европе работают греки. Следующими после них в этом рейтинге указанные жители Польши.

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Цифры

Согласно статистике, предоставленной Организацией экономического сотрудничества и развития, в 2019 году среднестатистический житель Польши работал 1806 часов, а житель Греции – 1949 часов.

Третье место занимает Чехия. Житель этой страны в среднем работает 1788 часов в год.

Меньше всех в Европе работают жители Греции / Фото Unsplash

Кто больше работает, тот меньше зарабатывает

В странах с высоким уровнем жизни люди, как правило, работают меньшее количество часов. Несмотря на это, они зарабатывают больше.

Например, в Дании работник уделяет работе в среднем 1380 часов, в Германии – 1386. При этом, среднестатистические жители Дании получают около 37 000 евро в год, а жители Германии в среднем имеют 31 600 евро в год.