Найменше у Європі працюють греки. Наступними після них у цьому рейтингу зазначені жителі Польщі.

Дізнавайтеся також Як переїхати до Великої Британії: експерти відповіли на головні питання

Цифри

Згідно зі статистикою, наданою Організацією економічного співробітництва та розвитку, у 2019 році середньостатистичний житель Польщі працював 1806 годин, а житель Греції – 1949 годин.

Третю сходинку посідає Чехія. Житель цієї країни в середньому працює 1788 годин на рік.

Найменше у Європі працюють жителі Греції / Фото Unsplash

Хто більше працює, той менше заробляє

У країнах з вищим рівнем життя люди, як правило, працюють меншу кількість годин. Не дивлячись на це, вони заробляють більше.

Наприклад, у Данії працівник приділяє роботі в середньому 1380 годин, у Німеччині – 1386. При цьому, середньостатистичні жителі Данії отримують близько 37 000 євро на рік, а жителі Німеччини у середньому мають 31 600 євро на рік.

Середні зарплати у ЄС / Фото slaskibiznes.pl