Жителі яких європейських країн витрачають найбільше на їжу, алкоголь і тютюн: цікава статистика

20 липня 2021 , 14:22
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Витрати на харчові продукти є життєво необхідними. Відтак, емігрантам важливо знати, в яких країнах доведеться виділяти велику частину доходів на задоволення своїх базових потреб, а де можна харчуватися недорого. Також відомо, що у Європі ціни на алкоголь та тютюнові вироби є значно вищими, ніж в Україні.

Ціни на продукти харчування в країнах ЄС періодично досліджує Eurostat. За останніми даними, найвищі ціни на їжу зареєстровані у центральній Європі та Скандинавії.

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Витрати на продукти у Європі

Найменші ціни на їжу – у Румунії. Вони складають 66% від середнього рівня у ЄС.

Небагато витрачають на продукти також у:

  • Польщі – 68%;
  • Угорщині – 80%;
  • Болгарії – 81%;
  • Литві – 84%.

Натомість найдорожчі продукти та безалкогольні напої зафіксовані у Данії – 129% від середнього рівня у ЄС. Також великі витрати на харчові продукти у: 

  • Люксембурзі – 126%;
  • Австрії – 125%;
  • Швеції – 121%;
  • Фінляндії – 119%.

Витрати на тютюн та алкоголь

Дорогим визнали алкоголь і тютюн в Ірландії. Там ціни складають 187% від середньоєвропейських.

Також у трійку лідерів входять Фінляндія (158%) і Швеція (136%).

Натомість найдешевші алкоголь та тютюнові вироби у:

  • Болгарії – 61%;
  • Угорщині – 69%;
  • Польщі – 70%;
  • Румунії – 75%.
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Автор: Орися Біленька