Здебільшого, емігранти вважають ідеальними ті країни, де є море і цікава культура. Однак стабільна економіка теж є важливим критерієм. Повпливала на вибір й пандемія. Так, країни, в яких були зафіксовані значні спалахи вірусу, не викликають бажання емігрувати до них.

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Найкращі міста для емігрантів

Дослідження базувалося на таких критеріях:

задоволеність емігрантів якістю життя;

задоволеність робочим графіком;

задоволеність особистими фінансами та вартістю життя в обраній країні.

Результаті опитування – доволі неочікувані.

10. В'єтнам

В'єтнам – ідеальне місце для емігрантів, які прагнуть заощадити гроші, проживаючи своє найкраще життя. Так думає велика частина респондентів опитування. Просторі пляжі, смачна їжа та цікава культура роблять В'єтнам чудовим місцем для тих, хто хоче спробувати щось нове.

В'єтнам посів 10 місце у рейтингу найкращих країн для емігрантів / Фото Unsplash

9. Канада

У Канаді стабільна економіка, а отже, є впевненість у завтрашньому дні. Канада простора та відома своїми чарівними краєвидами. До того ж Канада дуже доброзичливо ставиться до мігрантів.

Канада посіла 9 місце у рейтингу найкращих країн для емігрантів / Фото Unsplash

8. Еквадор

Південноамериканська країна Еквадор глибоко вкорінена в історію. Тут знаходиться одна з найстаріших цивілізацій у світі, є власні піраміди та об'єкти світової спадщини ЮНЕСКО, включно з Галапагоськими островами та містом Кіто. Цікавий факт: якщо ви вирушите на вулкан Чимборасо біля Ріобамба, то опинитесь у найближчій до сонця точці у світі. Еквадор приваблює емігрантів неоціненними пригодами та водночас доступним проживанням.

Еквадор посів 8 місце у рейтингу найкращих країн для емігрантів / Фото Unsplash

7. Австралія

Австралія відома привабливістю своїх мегаполісів, таких як Сідней, Мельбурн, Брисбен та Перт. Тут також є такі відомі місця, як пляж Бонді та Великий Бар'єрний риф. Австралія в емігрантів асоціюється зі стабільністю та безпекою. При цьому її хочеться пізнавати.

Австралія посіла 7 місце у рейтингу найкращих країн для емігрантів / Фото Unsplash

6. Нова Зеландія

Цю країну емігранти назвали насамперед через ефективні рішення у подоланні пандемії COVID-19, які були запроваджені прем'єр-міністром Джасіндою Ардерн.

Нова Зеландія посіла 6 місце у рейтингу найкращих країн для емігрантів / Фото Unsplash

5. Португалія

Емігранти зазначили, що хочуть відправитися в Португалію через тепле літо, страви на відкритому повітрі, приголомшливі міста та смачний заварний пиріг, який зазвичай подають гарячим, посипаним цукром та корицею.

Португалія посіла 5 місце у рейтингу найкращих країн для емігрантів / Фото Unsplash

4. Малайзія

Столиця Малайзії Куала-Лумпур – одна з найпотужніших держав Південно-Східної Азії для фінансів та бізнесу. У країні також розміщено багато пам'яток світової спадщини ЮНЕСКО, є прекрасні пляжі та відокремлені острови.

Малайзія посіла 4 місце у рейтингу найкращих країн для емігрантів / Фото Unsplash

3. Коста-Рика

На третьому місці рейтингу опинилася Коста-Рика. Тропічні пляжі, неймовірні національні парки, рідкісні види рослин і тварин, чудова кава та мантра "пура віда" (чисте життя) – це причини, через які величезна кількість людей висловилися про намір пожити у цій країні.

Коста-Рика посіла 3 місце у рейтингу найкращих країн для емігрантів / Фото Unsplash

2. Мексика

Зважаючи на те, що опитані емігранти називали країни з гарними пляжами, смачною їжею та багатою історією, не дивно, що до переліку увійшла також Мексика. Респонденти вважають, що у цій країні є всі передумови для того, щоб почувати себе щасливим.

Мексика посіла 10 місце у рейтингу найкращих країн для емігрантів / Фото Unsplash

1. Тайвань

Невеликий острів у Східній Азії очолив згаданий рейтинг. Тайвань відомий своїми барвистими нічними ринками, безплатним Wi-Fi у найбільших містах та кухнею, сприятливою для вегетаріанців. Тут також одна з найкращих систем охорони здоров'я у світі та одержимість Hello Kitty (йдеться про тематичні ресторани, літаки та навіть фірмове пиво). Все перелічене викликає в емігрантів захват.

Тайвань посів 1 місце у рейтингу найкращих країн для емігрантів / Фото Getty Images

Які країни емігранти не рекомендують у 2021 році

Найнижчі бали отримав Кувейт.

Зважаючи на те, що Італія стала однією з найбільш постраждалих від пандемії країн, її для проживання теж не рекомендують.

Також низьку оцінку отримали: