Цены на продукты питания в странах ЕС периодически исследует Eurostat. По последним данным, самые высокие цены на еду зарегистрированы в центральной Европе и Скандинавии.

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Расходы на продукты в Европе

Наименьшие цены на еду – в Румынии. Они составляют 66% от среднего уровня в ЕС.

Немного тратят на продукты также в:

  • Польше – 68%;
  • Венгрии – 80%;
  • Болгарии – 81%;
  • Литве – 84%.

В то время самые дорогие продукты и безалкогольные напитки зафиксированы в Дании – 129% от среднего уровня в ЕС. Также большие затраты на продукты питания в:

  • Люксембурге – 126%;
  • Австрии – 125%;
  • Швеции – 121%;
  • Финляндии – 119%.

Расходы на табак и алкоголь

Дорогим признали алкоголь и табак в Ирландии. Там цены составляют 187% от среднеевропейских.

Также в тройку лидеров входят Финляндия (15,8%) и Швеция (136%).

Зато дешевые алкоголь и табачные изделия в:

  • Болгарии – 61%;
  • Венгрии – 69%;
  • Польше – 70%;
  • Румынии – 75%.