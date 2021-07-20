Цены на продукты питания в странах ЕС периодически исследует Eurostat. По последним данным, самые высокие цены на еду зарегистрированы в центральной Европе и Скандинавии.

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Расходы на продукты в Европе

Наименьшие цены на еду – в Румынии . Они составляют 66% от среднего уровня в ЕС.

Немного тратят на продукты также в:

Польше – 68%;

Венгрии – 80%;

Болгарии – 81%;

Литве – 84%.

В то время самые дорогие продукты и безалкогольные напитки зафиксированы в Дании – 129% от среднего уровня в ЕС. Также большие затраты на продукты питания в:

Люксембурге – 126%;

Австрии – 125%;

Швеции – 121%;

Финляндии – 119%.

Расходы на табак и алкоголь

Дорогим признали алкоголь и табак в Ирландии . Там цены составляют 187% от среднеевропейских.

Также в тройку лидеров входят Финляндия (15,8%) и Швеция (136%).



Зато дешевые алкоголь и табачные изделия в:

Болгарии – 61%;

Венгрии – 69%;

Польше – 70%;

Румынии – 75%.