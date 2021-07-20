Цены на продукты питания в странах ЕС периодически исследует Eurostat. По последним данным, самые высокие цены на еду зарегистрированы в центральной Европе и Скандинавии.
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Расходы на продукты в Европе
Наименьшие цены на еду – в Румынии. Они составляют 66% от среднего уровня в ЕС.
Немного тратят на продукты также в:
- Польше – 68%;
- Венгрии – 80%;
- Болгарии – 81%;
- Литве – 84%.
В то время самые дорогие продукты и безалкогольные напитки зафиксированы в Дании – 129% от среднего уровня в ЕС. Также большие затраты на продукты питания в:
- Люксембурге – 126%;
- Австрии – 125%;
- Швеции – 121%;
- Финляндии – 119%.
Расходы на табак и алкоголь
Дорогим признали алкоголь и табак в Ирландии. Там цены составляют 187% от среднеевропейских.
Также в тройку лидеров входят Финляндия (15,8%) и Швеция (136%).
Зато дешевые алкоголь и табачные изделия в:
- Болгарии – 61%;
- Венгрии – 69%;
- Польше – 70%;
- Румынии – 75%.