Ціни на продукти харчування в країнах ЄС періодично досліджує Eurostat. За останніми даними, найвищі ціни на їжу зареєстровані у центральній Європі та Скандинавії.

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Витрати на продукти у Європі

Найменші ціни на їжу – у Румунії. Вони складають 66% від середнього рівня у ЄС.

Небагато витрачають на продукти також у:

Польщі – 68%;

Угорщині – 80%;

Болгарії – 81%;

Литві – 84%.

Натомість найдорожчі продукти та безалкогольні напої зафіксовані у Данії – 129% від середнього рівня у ЄС. Також великі витрати на харчові продукти у:

Люксембурзі – 126%;

Австрії – 125%;

Швеції – 121%;

Фінляндії – 119%.

Витрати на тютюн та алкоголь

Дорогим визнали алкоголь і тютюн в Ірландії. Там ціни складають 187% від середньоєвропейських.

Також у трійку лідерів входять Фінляндія (158%) і Швеція (136%).



Натомість найдешевші алкоголь та тютюнові вироби у:

Болгарії – 61%;

Угорщині – 69%;

Польщі – 70%;

Румунії – 75%.

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