Ціни на продукти харчування в країнах ЄС періодично досліджує Eurostat. За останніми даними, найвищі ціни на їжу зареєстровані у центральній Європі та Скандинавії.
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Витрати на продукти у Європі
Найменші ціни на їжу – у Румунії. Вони складають 66% від середнього рівня у ЄС.
Небагато витрачають на продукти також у:
- Польщі – 68%;
- Угорщині – 80%;
- Болгарії – 81%;
- Литві – 84%.
Натомість найдорожчі продукти та безалкогольні напої зафіксовані у Данії – 129% від середнього рівня у ЄС. Також великі витрати на харчові продукти у:
- Люксембурзі – 126%;
- Австрії – 125%;
- Швеції – 121%;
- Фінляндії – 119%.
Витрати на тютюн та алкоголь
Дорогим визнали алкоголь і тютюн в Ірландії. Там ціни складають 187% від середньоєвропейських.
Також у трійку лідерів входять Фінляндія (158%) і Швеція (136%).
Натомість найдешевші алкоголь та тютюнові вироби у:
- Болгарії – 61%;
- Угорщині – 69%;
- Польщі – 70%;
- Румунії – 75%.