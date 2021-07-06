Жителі Варшави розповіли, де можна купити найсмачніші сезонні ягоди

6 липня 2021 , 08:02
Читать новость на русском

Джерело:

The Warsaw

Принадами літа є полуниця та черешня. Свіжі ягоди багаті на антиоксиданти та вітаміни. Але людей цікавить не лише користь, а й смак. Тож жителі польської столиці розповіли, у яких місцях продають ягоди, смак яких не розчарує.

Своїми улюбленими місцями для придбання полуниці та черешні жителі Варшави поділилися в інстаграмі. Їх розпитувало інформаційне видання The Warsaw.

Цікаво Четверо друзів-мігрантів і бажання глобальних змін: як народжуються великі міжнародні компанії

Полуниця

Найчастіше місцеві згадували ринок Hala Mirowska. Особливо хвалять дев'ятнадцятий павільйон. 

Ще одне місце, яка згадується немало разів – PKP Rembertów.

Багато писали про полуницю в метро Wilanowska (біля автопарку). Ціна там доволі лояльна – 8 злотих (близько 58 гривень) за кілограм.

Деякі згадували й інші торгові точки в метро:

  • Ursynow;
  • Plocka; 
  • Trocka.

Місця, зазначені нижче, були згадані лише один раз. Але це не означає, що полуниця там не смачна.

  • Ринок на aleja Lotnikow.
  • Ринок на Grochowska 207, близько Galeria Rondo Wiatrazcna (якщо йти прямо по дорозі, то в останньому павільйоні з правого боку продають смачну полуницю).
  • Овочевий магазин на Білградська, 22.
  • Ринок на Tarchomin.
  • На перетині вулиць Dickensa і Grójecka.
  • Лотки біля Galeria Mokotow.
  • Банаховий зал.
  • Ринок Bródno.
  • По дорозі до Цеханува.

Жителі Варшави розповіли, де продають смачну полуницю / Фото Unsplash

Черешня

Місць зі смачною черешнею не так багато. Таких жителі Варшави могли назвати лише декілька.

  • У центрі біля H&M поруч з входом в підземний перехід.
  • На ринку біля метро Marymont, недалеко від рибного кіоску.
  • На ринку Hala Mirowska.
  • На Grochowska 207 (біля Galeria Rondo Wiatrazcna), на базарчику (якщо йти прямо по дорозі, то в останньому павільйоні з правого боку).
  • В маркетах Biedronka.
Нагадуємо, що у Польщі цього року скаржилися на поганий урожай полуниці. На це вплинули несприятливі погодні умови та брак сезонних працівників.

Жителі Варшави розповіли, де продають смачну черешню / Фото Unsplash

Автор: Орися Біленька