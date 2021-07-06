Жителі Варшави розповіли, де можна купити найсмачніші сезонні ягоди
Джерело:The Warsaw
Принадами літа є полуниця та черешня. Свіжі ягоди багаті на антиоксиданти та вітаміни. Але людей цікавить не лише користь, а й смак. Тож жителі польської столиці розповіли, у яких місцях продають ягоди, смак яких не розчарує.
Своїми улюбленими місцями для придбання полуниці та черешні жителі Варшави поділилися в інстаграмі. Їх розпитувало інформаційне видання The Warsaw.
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Полуниця
Найчастіше місцеві згадували ринок Hala Mirowska. Особливо хвалять дев'ятнадцятий павільйон.
Ще одне місце, яка згадується немало разів – PKP Rembertów.
Багато писали про полуницю в метро Wilanowska (біля автопарку). Ціна там доволі лояльна – 8 злотих (близько 58 гривень) за кілограм.
Деякі згадували й інші торгові точки в метро:
- Ursynow;
- Plocka;
- Trocka.
Місця, зазначені нижче, були згадані лише один раз. Але це не означає, що полуниця там не смачна.
- Ринок на aleja Lotnikow.
- Ринок на Grochowska 207, близько Galeria Rondo Wiatrazcna (якщо йти прямо по дорозі, то в останньому павільйоні з правого боку продають смачну полуницю).
- Овочевий магазин на Білградська, 22.
- Ринок на Tarchomin.
- На перетині вулиць Dickensa і Grójecka.
- Лотки біля Galeria Mokotow.
- Банаховий зал.
- Ринок Bródno.
- По дорозі до Цеханува.
Жителі Варшави розповіли, де продають смачну полуницю / Фото Unsplash
Черешня
Місць зі смачною черешнею не так багато. Таких жителі Варшави могли назвати лише декілька.
- У центрі біля H&M поруч з входом в підземний перехід.
- На ринку біля метро Marymont, недалеко від рибного кіоску.
- На ринку Hala Mirowska.
- На Grochowska 207 (біля Galeria Rondo Wiatrazcna), на базарчику (якщо йти прямо по дорозі, то в останньому павільйоні з правого боку).
- В маркетах Biedronka.
Жителі Варшави розповіли, де продають смачну черешню / Фото Unsplash