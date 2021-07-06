Своими любимыми местами для приобретения клубники и черешни жители Варшавы поделились в инстаграме. Их расспрашивало информационное издание The Warsaw.

Интересно Четверо друзей-мигрантов и желание глобальных перемен: как рождаются международные компании

Клубника

Чаще всего местные вспоминали рынок Hala Mirowska . Особенно хвалят девятнадцатый павильон.

Еще одно место, упоминаемое немало раз – PKP Rembertów.

Многие писали о клубнике в метро Wilanowska (около автопарка). Цена там довольно лояльная – 8 злотых (около 58 гривен) за килограмм.

Некоторые вспоминали и другие торговые точки в метро:

Ursynow;

Plocka;

Trocka.

Места, указанные ниже, были упомянуты лишь один раз. Но это не значит, что клубника там невкусная.

Рынок на aleja Lotnikow.

Рынок на Grochowska 207, около Galeria Rondo Wiatrazcna (если идти прямо по дороге, то в последнем павильоне справа продают вкусную клубнику).

Овощной магазин на Белградская, 22.

Рынок на Tarchomin.

На пересечении улиц Dickensa и Grójecka.

Лотки у Galeria Mokotow.

Банахов ы й зал.

ы Рынок Bródno.

По дороге на Цеханув.

Жители Варшавы рассказали, где продают вкусную клубнику / Фото Unsplash

Черешня

Мест с вкусной черешней не так много. Таких жители Варшавы могли назвать лишь несколько.

В центре у H&M рядом с входом в подземный переход.

На рынке у метро Marymont, недалеко от рыбного киоска.

На рынке Hala Mirowska.

На Grochowska 207 (у Galeria Rondo Wiatrazcna), на базарчике (если идти прямо по дороге, то в последнем павильоне справа).

В маркетах Biedronka.

Напоминаем, что в Польше в этом году жаловались на плохой урожай клубники . На это повлияли неблагоприятные погодные условия и отсутствие сезонных работников.