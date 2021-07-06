Своїми улюбленими місцями для придбання полуниці та черешні жителі Варшави поділилися в інстаграмі. Їх розпитувало інформаційне видання The Warsaw.

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Полуниця

Найчастіше місцеві згадували ринок Hala Mirowska. Особливо хвалять дев'ятнадцятий павільйон.

Ще одне місце, яка згадується немало разів – PKP Rembertów.

Багато писали про полуницю в метро Wilanowska (біля автопарку). Ціна там доволі лояльна – 8 злотих (близько 58 гривень) за кілограм.

Деякі згадували й інші торгові точки в метро:

Ursynow;

Plocka;

Trocka.

Місця, зазначені нижче, були згадані лише один раз. Але це не означає, що полуниця там не смачна.

Ринок на aleja Lotnikow.

Ринок на Grochowska 207, близько Galeria Rondo Wiatrazcna (якщо йти прямо по дорозі, то в останньому павільйоні з правого боку продають смачну полуницю).

Овочевий магазин на Білградська, 22.

Ринок на Tarchomin.

На перетині вулиць Dickensa і Grójecka.

Лотки біля Galeria Mokotow.

Банаховий зал.

Ринок Bródno.

По дорозі до Цеханува.

Жителі Варшави розповіли, де продають смачну полуницю / Фото Unsplash

Черешня

Місць зі смачною черешнею не так багато. Таких жителі Варшави могли назвати лише декілька.

У центрі біля H&M поруч з входом в підземний перехід.

На ринку біля метро Marymont, недалеко від рибного кіоску.

На ринку Hala Mirowska.

На Grochowska 207 (біля Galeria Rondo Wiatrazcna), на базарчику (якщо йти прямо по дорозі, то в останньому павільйоні з правого боку).

В маркетах Biedronka.

Нагадуємо, що у Польщі цього року скаржилися на поганий урожай полуниці. На це вплинули несприятливі погодні умови та брак сезонних працівників.

Жителі Варшави розповіли, де продають смачну черешню / Фото Unsplash