Жителі Польщі почали частіше оформлювати лікарняні: яка причина

У 2020 році люди, застраховані за системою ZUS, провели на лікарняному понад 17,6 мільйона днів. У 2019 році таких днів було на 40% менше.

Кількість лікарняних збільшилася тому, що люди масово страждали від депресії та стресу. Відчувати ці негативні стани людей змусила пандемія.

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Скільки лікарняних днів оформлювали жителі Польщі

Кількість лікарняних, які оформлювали жителі Польщі, стабільно зростала з 2012 року. Цифри (у мільйонах днів) можна побачити на графіку.

Скільки лікарняних днів оформляли жителі Польщі у різні роки / Зображення ciekaweliczby.pl

У 2020 році люди, застраховані за системою ZUS, провели на лікарняному внаслідок реакції на сильний стрес та депресивні розлади загалом понад 17,6 мільйона днів. Це більш ніж удвічі більше, ніж у 2012 році (було 8,2 мільйона днів).

Водночас загальна кількість лікарняних днів з усіх причин зросла на 24% (з 206,8 мільйона у 2012 році до 256 мільйонів у 2020 році).