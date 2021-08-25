Про це заявив 24 серпня міністр охорони здоров'я республіки Адам Недзельський під час пресконференції. Добовий приріст нових заражень коронавірусом у Польщі збільшився на 25% у порівнянні з минулим тижнем.

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За словами міністра, четверта хвиля уже на порозі, тому введення нових обмежень – неминуче.

Ми поки що плануємо, що це буде різнорівнева система обмежень – вони будуть вводитись у залежності від епідеміологічної ситуації в конкретних регіонах,

– пояснив Недзельський.

Які конкретні заходи будуть вжиті – поки не відомо. Все залежатиме від складності та масовості четвертої хвилі COVID-19 у республіці.

Нагадаємо, що нещодавно у Польщі святкували День Незалежності України. Заходи на відкритому повітрі, враховуючи обмеження, могли одночасно відвідати 800 людей з квотою невакцинованих у 250 осіб.