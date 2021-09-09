Количество больничных увеличилась потому что люди массово страдали от депрессии и стресса. Чувствовать эти негативные состояния людей заставила пандемия.

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Сколько больничных дней оформляли жители Польши

Число больничных, которые оформляли жители Польши, стабильно росла с 2012 года. Цифры (в миллионах дней) можно увидеть на графике.

Сколько больничных дней оформляли жители Польши в разные годы / Изображение ciekaweliczby.pl

В 2020 году люди, застрахованные по системе ZUS, провели на больничном из-за реакции на сильный стресс и депрессивные расстройства более 17,6 миллиона дней. Это более чем вдвое больше, чем в 2012 году (было 8,2 миллиона дней).

В то же время общее количество больничных дней по всем причинам выросло на 24% (с 206,8 миллиона в 2012 году до 256 миллионов в 2020 году).