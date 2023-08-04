Просто хотіла летіти біля дітей: жінка тонко помстилася пасажирці за відмову помінятися місцями

Під час одного з польотів Сінді Арена з дітьми віком 4 та 6 років попросила пасажирку помінятися місцями, щоб бути поруч з малечею. Втім, та їй відмовила.

Як жінка помстилася пасажирці, яка не хотіла помінятися місцями

Матір витончено помстилася пасажирці літака. Згодом та сама горда жінка дуже пошкодувала, що не погодилася на цю пропозицію.

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Жінка пригадала, що на відмову жінки сказала: "Без проблем, я не збираюся сперечатися". Сінді пішла до задньої частини літака і спокійно сіла на призначене місце.

Діти шести та чотирьох років наробили галасу на увесь літак, весело проводячи час, адже матері, яка могла б вгомонити їх, поруч не було. Згодом їхня сусідка пожаліла, що відмовилась помінятися місцями та спробувала змінити ситуацію. Але їхня мама вирішила помститися.

У результаті стюардеса прийшла до мене. Я знала, що вона прийде, тому що ця с*чка сидить поруч з моїми дітьми, і це взагалі невесело. Вона сказала: "Пані, вона хотіла б помінятися з вами місцями". А я сказала: "О, ні-ні, нам потрібно залишитися на місцях, призначених саме для нас. Вдалого польоту!

– розповіла Арена.

Втім, коментатори розділилися у думках щодо цієї помсти. Одні похвалили цю ідеї, а інші навпаки – засудили:

"Ні, сім'ї повинні планувати це наперед";

"Які батьки бронюють місця не поруч з їхніми дітьми? Ось ці";

"Ні. Платіть, щоб вибрати своє місце!".

Критики порадили жінці планувати польоти заздалегідь, щоб не виникало потреби мінятися місцями.

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