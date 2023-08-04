В аеропорту Барселони сталося безпрецедентне пограбування: у пари російських туристів, які летіли до Дубая, викрали сумки з цінностями на майже 8,5 мільйона євро.

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Історична крадіжка

Грабіжники поцупили валізу та сумку з ювелірними виробами просто у черзі на посадку в літак. Момент злочину відстежили на відео з камер спостереження.

Поліцейські з'ясували, що була викрадена валіза Louis Vuitton і ексклюзивна сумка Hermés, інкрустована золотом і діамантами. За словами пограбованих росіян, вони мали у валізі близько 10 тисяч доларів готівкою. Але головні цінності були в сумці, а саме:

Діамантова брошка Chanel вартістю близько 750 тисяч євро;

Брошка у формі лебедя вартістю близько 600 тисяч євро;

Каблучка з діамантом у 47 каратів, яку оцінили в чотири мільйони євро;

Ще один перстень з діамантом, вартістю 500 тисяч євро;

Годинники Bulgari вартістю 800 тисяч євро і Chopard за 45 тисяч євро;

Діамантовий браслет Tiffany вартістю близько 250 тисяч євро;

Діамантовий чокер Versace вартістю понад 100 тисяч євро;

Діамантові сережки, які оцінили майже в мільйон євро.

Після скарги, яку подали постраждалі, правоохоронці переглянули записи з камер відеоспостереження аеропорту. Так вони змогли ідентифікувати грабіжників та орендоване авто, на якому вони втекли.

Регіональна поліція Каталонії затримала підозрюваних в зухвалому пограбуванні, перехопивши їх на шосе приблизно за 100 кілометрів від аеропорту. Розпорядитися вкраденими цінностями вони не встигли, тому все повернули власникам.

Але не тільки неуважні туристи втрачають валізи з цінними речами. Інколи багаж мандрівників гублять авіакомпанії. Чому так відбувається і як уникнути втрати валізи під час перельоту – читайте в цьому матеріалі.