В аеропорту Барселони сталося безпрецедентне пограбування: у пари російських туристів, які летіли до Дубая, викрали сумки з цінностями на майже 8,5 мільйона євро.
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Історична крадіжка
Грабіжники поцупили валізу та сумку з ювелірними виробами просто у черзі на посадку в літак. Момент злочину відстежили на відео з камер спостереження.
Поліцейські з'ясували, що була викрадена валіза Louis Vuitton і ексклюзивна сумка Hermés, інкрустована золотом і діамантами. За словами пограбованих росіян, вони мали у валізі близько 10 тисяч доларів готівкою. Але головні цінності були в сумці, а саме:
- Діамантова брошка Chanel вартістю близько 750 тисяч євро;
- Брошка у формі лебедя вартістю близько 600 тисяч євро;
- Каблучка з діамантом у 47 каратів, яку оцінили в чотири мільйони євро;
- Ще один перстень з діамантом, вартістю 500 тисяч євро;
- Годинники Bulgari вартістю 800 тисяч євро і Chopard за 45 тисяч євро;
- Діамантовий браслет Tiffany вартістю близько 250 тисяч євро;
- Діамантовий чокер Versace вартістю понад 100 тисяч євро;
- Діамантові сережки, які оцінили майже в мільйон євро.
Після скарги, яку подали постраждалі, правоохоронці переглянули записи з камер відеоспостереження аеропорту. Так вони змогли ідентифікувати грабіжників та орендоване авто, на якому вони втекли.
Регіональна поліція Каталонії затримала підозрюваних в зухвалому пограбуванні, перехопивши їх на шосе приблизно за 100 кілометрів від аеропорту. Розпорядитися вкраденими цінностями вони не встигли, тому все повернули власникам.