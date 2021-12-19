Президент проінформував діаспорян про актуальну безпекову ситуацію на Донбасі та біля кордонів. Політик відзначив, що підтримка територіальної цілісності України з боку міжнародної спільноти є вкрай важливою.

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Зеленський про важливу роль української діаспори

Зеленський подякував закордонним українцям. Адже вони відіграють важливу роль у формуванні широкої міжнародної підтримки України, зокрема – у питаннях протидії агресії Кремля. Крім цього, політик звернув й увагу на те, що діаспора підтримує реалізацію стратегічного курсу України щодо членства в Євросоюзі. Він закликав й надалі активно долучатися до підтримки процесу визнання європейської перспективи України.

До розмови долучилися представники українських організацій в:

Австралії;

Аргентині;

Бразилії;

Великій Британії;

Естонії;

Італії;

Іспанії;

Канаді;

Німеччині;

Литві;

ПАР;

Польщі;

Португалії;

Румунії;

США;

Туреччині;

Чехії.

Глава держави згадав про саміт НАТО, який відбудеться у 2022 році в іспанському Мадриді. З огляду на це, політик виокремив кілька важливих напрямків роботи. Перший стосується забезпечення запрошення для України. Другий – ухвалення Альянсом рішень про подальше поглиблення відносин з нашою державою.



Закордонні українці спілкувалися із президентом Зеленським / Фото ОП

Також мовилося й про "Кримську платформу". Зеленський пояснив, що важливо, аби до ініціативи була прикута максимальна увага. Політик попросив закордонних українців ще активніше долучатися до її діяльності. Адже це, зокрема, дасть можливітсь розширювати коло її країн-учасниць.

Про що ще спілкувалися Зеленський та діаспора