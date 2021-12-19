Президент проинформировал диаспорян об актуальной ситуации безопасности на Донбассе и у границ. Политик отметил, что поддержка территориальной целостности Украины со стороны международного сообщества крайне важна.
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Зеленский о важной роли украинской диаспоры
Зеленский поблагодарил зарубежных украинцев. Ведь они играют важную роль в формировании широкой международной поддержки Украины, в частности – в вопросах противодействия агрессии Кремля. Кроме этого, политик обратил внимание на то, что диаспора поддерживает реализацию стратегического курса Украины относительно членства в Евросоюзе. Он призвал и дальше активно приобщаться к поддержке процесса признания европейской перспективы Украины.
К разговору присоединились представители украинских организаций в:
- Австралии;
- Аргентине;
- Бразилии;
- Великобритании;
- Эстонии;
- Італии;
- Іспании;
- Канаде;
- Германии;
- Литве;
- ЮАР;
- Польше;
- Португалии;
- Румынии;
- США;
- Турции;
- Чехии.
Глава государства упомянул о саммите НАТО, который состоится в 2022 году в испанском Мадриде. Учитывая это, политик выделил несколько важных направлений работы. Первый касается обеспечения приглашения для Украины. Второй – принятие Альянсом решений о дальнейшем углублении отношений с нашим государством.
Зарубежные украинцы общались с президентом Зеленским / Фото ОП
Также говорилось и о "Крымской платформе". Зеленский объяснил, что важно, чтобы к инициативе было приковано максимальное внимание. Политик попросил зарубежных украинцев еще более активно приобщаться к ее деятельности. Ведь это, в частности, позволит расширять круг ее стран-участниц.
О чем еще общались Зеленский и диаспора
- О признании миром Голодомора геноцидом украинского народа. Именно на это в течение длительного времени были направлены значительные усилия зарубежных украинцев.
- О реформах в Украине. Представители диаспоры высказались о законопроекте о множественном гражданстве в Украине, который накануне внес в Раду президент.