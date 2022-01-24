Про відповідне рішення йдеться в указі №27. Кого та за що нагородили орденами – розповідаємо далі.

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Стефан Романів

Отримав орден князя Ярослава Мудрого V ступеня. Громадянин Австралії Стефан Романів є першим віцепрезидентом Світового конгресу Українців.

Довідка: Стефан Романів – громадський та політичний діяч української діаспори. Він є головою комісії з визнання Голодомору геноцидом проти українського народу, Головою Проводу ОУН(б), офіційним представником Торгово-Промислової Палати України в Австралії. Сьогодні також опікується організацією, яка відповідає за вивчення іноземних мов і збереження культур.

Богдан Футей

Президент присудив орден "За заслуги" І ступеня Богданові Футею – видатному правнику, громадському та політичному діячеві. Він є членом Українсько-Американської спілки адвокатів та колишнім суддю Федерального суду претензій США. Футей викладав конституційне право в УВУ (Мюнхен), університеті Пасау (Німеччина), Київському та Львівському національних університетах. Був членом виборчої команди під час президентської кампанії Рональда Рейгана.

Микола Чабан

Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено Миколу Чабана, на жаль – посмертно. Впродовж свого життя діяч проявляв активну громадянську та патріотичну позицію.

Що відомо про активіста

співзасновник Спілки українців у Португалії;

сприяв встановленню пам'ятника Тарасу Шевченку у Лісабоні;

працював у громадській організації "Лікарі Світу" – допомагав малозабезпеченим людям, емігрантам, безхатькам та іншим;

волонтерив в організації "Медики без кордонів";

організовував та проводив численні заходи діаспори.

Андрій Артемюк

Своєю чергою, орден "За заслуги" ІІІ ступеня також отримав заступника голови Союзу українців Підляшшя Андрій Артемюк. Він є громадянином Республіки Польща.

Віра Званевелд

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня відзначили голову фундації "Українці в Нідерландах" Віру Званевелд.