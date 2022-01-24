О соответствующем решении идет речь в указе №27. Кого и за что наградили орденами – рассказываем дальше.

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Стефан Романив

Получил орден князя Ярослава Мудрого V степени. Гражданин Австралии Стефан Романов является первым вице-президентом Всемирного конгресса Украинцев.

Справка: Стефан Романив – общественный и политический деятель украинской диаспоры. Он является главой комиссии по признанию Голодомора геноцидом против украинского народа, Председателем Провода ОУН(б), официальным представителем Торгово-промышленной палаты Украины в Австралии. Сегодня также занимается организацией, отвечающей за изучение иностранных языков и сохранение культур.

Богдан Футей

Президент присудил орден "За заслуги" I степени Богдану Футею – выдающемуся юристу, общественному и политическому деятелю. Он является членом украинско-американского союза адвокатов и бывшим судьей Федерального суда претензий США. Футей преподавал конституционное право в УВУ (Мюнхен), Университете Пасау (Германия), Киевском и Львовском национальных университетах. Являлся членом избирательной команды во время президентской кампании Рональда Рейгана.

Николай Чабан

Орденом "За заслуги" III степени награжден Николай Чабан, к сожалению – посмертно. На протяжении своей жизни деятель проявлял активную гражданскую и патриотическую позицию.

Что известно об активисте

соучредитель Союза украинцев в Португалии;

способствовал установке памятника Тарасу Шевченко в Лиссабоне;

работал в общественной организации "Врачи Мира" – помогал малоимущим людям, эмигрантам, бездомным и другим;

волонтерил в организации "Медики без границ";

организовывал и проводил многочисленные мероприятия диаспоры.

Андрей Артемюк

В свою очередь, орден "За заслуги" ІІІ степени также получил заместитель председателя Союза украинцев Подляшья Андрей Артемюк. Он гражданин Республики Польша.

Вера Званевелд

Орденом княгини Ольги III степени отметили главу фонда "Украинцы в Нидерландах" Веру Званевелд.