Збірку Сергій Жадана номінували на конкурс "Найкрасивіша книжка року" у Польщі

Переклад книжки Сергія Жадана цього року опинився у списку номінантів польського конкурсу "Найкрасивіша книжка року 2020". На таке звання претендує поетична збірка "Антена" у перекладі Богдана Задури.

Минулого року номінована книга українця вийшла у видавництві Warstwy, що у місті Вроцлав. Загалом Польське товариство книговидавців номінували 61 книгу.

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Що відомо про номінацію

Збірка Сергія Жадана увійшла до списку номінації "Художня література". Церемонія нагородження відбудеться 9 вересня під час Варшавського книжкового ярмарку.

Обиратиме переможця журі, до складу якого ввійшли такі митці:

дизайнер Мєчислав Василевскі;

мистецтвознавець Анджей Томашевскі;

науковиця Ева Репухо;

дизайнер Ришард Криска;

власник студії дизайну Артур Франковскі;

дизайнерка Маґдалена Франковска;

письменник Анджей Барецкі;

історикиня Аґата Шидловска.

Слід зазначити, що журі конкурсу "Найкрасивіша книжка року 2020" оцінює лише дизайн книг.

Книжку Сергій Жадана номінували на конкурс "Найкрасивіша книжка року" у Польщі / Фото Читомо

Книжку Сергій Жадана номінували на конкурс "Найкрасивіша книжка року" у Польщі / Фото Читомо