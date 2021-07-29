Збірку Сергій Жадана номінували на конкурс "Найкрасивіша книжка року" у Польщі

29 липня 2021 , 19:55
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Джерело:

Читомо

Переклад книжки Сергія Жадана цього року опинився у списку номінантів польського конкурсу "Найкрасивіша книжка року 2020". На таке звання претендує поетична збірка "Антена" у перекладі Богдана Задури.

Минулого року номінована книга українця вийшла у видавництві Warstwy, що у місті Вроцлав. Загалом Польське товариство книговидавців номінували 61 книгу.

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Що відомо про номінацію

Збірка Сергія Жадана увійшла до списку номінації "Художня література". Церемонія нагородження відбудеться 9 вересня під час Варшавського книжкового ярмарку.

Обиратиме переможця журі, до складу якого ввійшли такі митці:

  • дизайнер Мєчислав Василевскі;
  • мистецтвознавець Анджей Томашевскі;
  • науковиця Ева Репухо;
  • дизайнер Ришард Криска;
  • власник студії дизайну Артур Франковскі;
  • дизайнерка Маґдалена Франковска;
  • письменник Анджей Барецкі;
  • історикиня Аґата Шидловска.
Слід зазначити, що журі конкурсу "Найкрасивіша книжка року 2020" оцінює лише дизайн книг.

Книжку Сергій Жадана номінували на конкурс "Найкрасивіша книжка року" у Польщі / Фото Читомо

Книжку Сергій Жадана номінували на конкурс "Найкрасивіша книжка року" у Польщі / Фото Читомо

  • Переможці конкурсу отримають почесні дипломи.
  • Конкурс є формою промоції польських книжок за кордоном.
  • Також переможців запросять взяти участь у змаганні "Найкращий дизайн книг з усього світу" в Лейпцигу.
  • Найкрасивіші книги будуть представлені на виставці Buchkunst Міжнародного книжкового ярмарку у Франкфурті.

 

Автор: Орися Біленька